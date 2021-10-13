В Вологодской области отремонтируют 34 моста

В Вологодской области в 2022-2024 годах отремонтируют 34 моста - вдвое больше, чем планировалось. Перечень объектов утвержден Федеральным дорожным агентством. Для этого регион получит дополнительно 3,7 миллиарда рублей в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В частности, в Вологде отремонтируют мосты через реку Шограш по улицам Конева и Можайского, через Содему по улице Челюскинцев и через реку Вологду в поселке Кувшиново. В Череповце приведут в порядок мост через Серовку и капитально отремонтируют Октябрьский мост через Шексну.

- Мосты и путепроводы, вошедшие в перечень, находятся в предаварийном либо аварийном состоянии, требуют незамедлительного проведения работ в ближайшие два года для обеспечения безопасного проезда транспорта, - объясняет и. о. начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов. - Приоритетными в списке мостов регионального значения определены те, которые находятся на дорогах, подлежащих ремонту. К примеру, это мосты на магистрали Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, ремонт которой начнется со следующего года.

Кстати

Все мостовые сооружения, подлежащие ремонту, будут нанесены на интерактивную карту ремонта дорог - этот сервис размещен на официальном сайте губернатора Вологодской области.