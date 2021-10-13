В Вологодской области снимут фильм про библиотеку Ивана Грозного

В вологодском селе Ферапонтово на территории Музея фресок Дионисия проходят съемки художественного фильма под рабочим названием "Сокровища Ивана Грозного".

Продюсер фильма - Леонид Верещагин, режиссер - Глеб Орлов. Сценарий написал Андрей Золотарев. В ролях - Тихон Жизневский, Александр Серебряков, Диана Пожарская, Артем Ткаченко.

В сюжете переплетаются события времен Ивана Грозного и современности. При прокладке тоннеля к библиотеке имени Ленина в Москве строители обнаруживают таинственный список, который доказывает существование легендарной библиотеки Ивана Грозного - Либерии. Про находку забыли на многие годы, но теперь за ней начинают охоту. Всей информацией владеет курьер Илья, который и попадает в водоворот приключений. Герой объединяется со странным незнакомцем и филологом Ариной в поисках новых ключей-подсказок, которые приводят авантюристов в затерянные и опасные места.

Как рассказала исполнительный директор "Дома кино" Татьяна Ласточкина, в поисках библиотеки главный герой пройдет по историческому пути Ивана Грозного, в том числе побывает в Ферапонтово.

Иван Грозный не раз бывал в этих краях - в Кирилло-Белозерском монастыре. Но непосредственно в нем снимать не стали, потому что он слишком масштабен и грандиозен. Режиссер Глеб Орлов выбрал для фильма более камерный Ферапонтов монастырь, расположенный в 20 километрах от Кирилло-Белозерского. Музею фресок Дионисия сделали фантастическую подсветку. А для ночных съемок изготовили даже искусственную луну, которая видна в пасмурную и туманную погоду.

Съемки картины также пройдут в Москве, Казани, Нарьян-Маре, Санкт-Петербурге.

Отметим, что село Ферапонтово входит в число самых красивых деревень России. Расположенное между двух озер село очень живописно. В здешнем Богородице-Рождественском монастыре сохранились фрески древнерусского иконописца Дионисия.