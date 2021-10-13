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13.10.2021 07:50
Рубрика: Власть

Ассоциация юристов объяснила, где нельзя держать кур и коров

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Верховный суд России признал законным штраф для жительницы Волгограда, которая разводила кур на своем участке. За нелегальных несушек хозяйке пришлось заплатить 10 тысяч рублей. Эта новость не просто вызвала резонанс: она стала информационной атомной бомбой. Неужели теперь все частные курятники страны должны пойти под снос?
Прежде чем заводить кур, надо узнать, подходит ли юридически земля для курятника. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Прежде чем заводить кур, надо узнать, подходит ли юридически земля для курятника. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Прежде чем заводить кур, надо узнать, подходит ли юридически земля для курятника. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Нет, объяснили в Ассоциации юристов России. Все зависит от вида земельного участка. В данном случае проблема женщины и ее кур была в том, что участок предназначен для садоводства. А значит, никто не вправе там мычать и кукарекать на постоянной основе, решила государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель. Верховный суд страны с этим согласился. Так что у всех несушек и буренок, притаившихся в садах, есть повод для беспокойства.

Фото: iStock
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"Категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, определяют его сущность и порядок использования, - сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается - то есть развести целую ферму на своем участке вы не можете без данного вида разрешенного использования. Кроме того, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым также обязательно. Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству".

В свою очередь, член АЮР Наталия Скрябина рассказала, что судебная практика складывается по-разному: собственника может ожидать как штраф за административное правонарушение, так и предупреждение. Но в любом случае лучше не испытывать судьбу и проверить категорию своего земельного участка, что на нем можно делать, чего нельзя.

"Если говорить о категориях земель для потенциальной дачной жизни граждан, то их две: земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов, - пояснила старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета "Синергия" Наталья Пшеничникова. - На землях сельскохозяйственного назначения можно строить ангары, теплицы, сараи и т.д. Жилые дома там строить нельзя".

Виды разрешенного использования земли

1. Земли для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ); на таких участках можно разводить кур и скот, возделывать сельскохозяйственные культуры, держать пчел и т.д.

2. Земли для сельского хозяйства. На таких участках можно также держать всякую сельскохозяйственную живность.

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3. Земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Разведение крупного рогатого скота и свиней на таких участках запрещено, а вот насчет птицы в законодательстве ничего не сказано, говорит преподаватель Наталья Пшеничникова. "Необходимо ориентироваться на нормативную базу конкретного региона. Возможно, именно в законодательном акте региона устанавливается запрет на разведение птиц на землях для ИЖС. За подробной информацией следует обратиться в местную администрацию", - сказала она.

4. Земли для огородничества и садоводства. "На них запрещено разводить всякую не домашнюю живность. Куры, гуси, козы и индейки не относятся к домашним животным", - подчеркивает Наталья Пшеничникова.

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