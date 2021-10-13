Ассоциация юристов объяснила, где нельзя держать кур и коров

Верховный суд России признал законным штраф для жительницы Волгограда, которая разводила кур на своем участке. За нелегальных несушек хозяйке пришлось заплатить 10 тысяч рублей. Эта новость не просто вызвала резонанс: она стала информационной атомной бомбой. Неужели теперь все частные курятники страны должны пойти под снос?

Нет, объяснили в Ассоциации юристов России. Все зависит от вида земельного участка. В данном случае проблема женщины и ее кур была в том, что участок предназначен для садоводства. А значит, никто не вправе там мычать и кукарекать на постоянной основе, решила государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель. Верховный суд страны с этим согласился. Так что у всех несушек и буренок, притаившихся в садах, есть повод для беспокойства.

"Категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, определяют его сущность и порядок использования, - сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается - то есть развести целую ферму на своем участке вы не можете без данного вида разрешенного использования. Кроме того, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым также обязательно. Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству".

В свою очередь, член АЮР Наталия Скрябина рассказала, что судебная практика складывается по-разному: собственника может ожидать как штраф за административное правонарушение, так и предупреждение. Но в любом случае лучше не испытывать судьбу и проверить категорию своего земельного участка, что на нем можно делать, чего нельзя.

"Если говорить о категориях земель для потенциальной дачной жизни граждан, то их две: земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов, - пояснила старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета "Синергия" Наталья Пшеничникова. - На землях сельскохозяйственного назначения можно строить ангары, теплицы, сараи и т.д. Жилые дома там строить нельзя".

Виды разрешенного использования земли

1. Земли для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ); на таких участках можно разводить кур и скот, возделывать сельскохозяйственные культуры, держать пчел и т.д.

2. Земли для сельского хозяйства. На таких участках можно также держать всякую сельскохозяйственную живность.

3. Земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Разведение крупного рогатого скота и свиней на таких участках запрещено, а вот насчет птицы в законодательстве ничего не сказано, говорит преподаватель Наталья Пшеничникова. "Необходимо ориентироваться на нормативную базу конкретного региона. Возможно, именно в законодательном акте региона устанавливается запрет на разведение птиц на землях для ИЖС. За подробной информацией следует обратиться в местную администрацию", - сказала она.

4. Земли для огородничества и садоводства. "На них запрещено разводить всякую не домашнюю живность. Куры, гуси, козы и индейки не относятся к домашним животным", - подчеркивает Наталья Пшеничникова.