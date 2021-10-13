Глава Адыгеи оценил перспективы экскурсионного проекта "Долина Мые"

Проект "Долина Мые" реализуется некоммерческой организацией "Культпросвет" совместно с управлением культуры администрации Майкопа.

На него из республиканского бюджета выделен грант в размере 1 миллиона 155 тысяч рублей. Адыгея - туристический регион, ежегодно привлекающий сотни тысяч людей из всех уголков нашей страны. "Мы стремимся знакомить гостей республики не только с ее природными красотами, но и с историей, культурой адыгского народа", - заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя реализацию экскурсионного проекта.

Его участниками могут стать как гости, так и жители республики. Для них подготовлены четыре экскурсионных маршрута по памятным и узнаваемым местам столицы Адыгеи.

"Один из самых интересных, на мой взгляд, туров - "Адыгский очаг", это экскурсия на смотровую площадку монумента "Единение и Согласие". Впервые она прошла в минувшее воскресенье и собрала 30 человек, в том числе гостей из Кемерово и Петропавловска-Камчатского", - сообщил глава республики.