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13.10.2021 16:45
Рубрика: Общество

Космонавт и педагог Сергей Ревин рассказал об уроках на орбите

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 234(8585)
В Волгограде побывал космонавт Сергей Ревин, который провел встречи с активистами волонтерского движения юга России. Кроме того, он нашел время, чтобы ответить на вопросы корреспондента "Российской газеты".
Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"

Сергей Николаевич, давайте по порядку. Дорога к звездам очень длинная?

Сергей Ревин: Космонавтом стать и просто, и сложно: школа, вуз, предприятие ракетно-космической отрасли, затем подготовка в Звездном городке.

Фото: Сайт "Роскосмоса"
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Но на всех этапах нужно вести немножечко ограниченный образ жизни. Не курить, не пить, высыпаться, учиться на пятерки и четверки, заниматься спортом. Вообще на этом пути я сдал 100-150 экзаменов и зачетов в России и за рубежом.

Когда у нас после медкомиссии было собеседование для зачисления в отряд космонавтов, генеральный конструктор мне задал вопрос: "Если не будем платить зарплату, полетишь?"

А это были 90-е годы - нелегкие и для страны, и для отечественной космонавтики. Я отшутился: "Ну хотя бы на питание будете давать?" А вообще освоение космического пространства лежит в одном русле с волонтерством. Это дело энтузиастов. Мы не фанатики, нам просто интересно. С нами в космосе были также паучки и рыбки. Мы их не спрашивали, но, наверно, они тоже добровольцы.

В космосе вы провели примерно полгода. Это впечатления на всю жизнь?

Сергей Ревин: Я полетел вместе с Геннадием Падалкой и американцем Джозефом Акабой. Перед полетом необходимо подписать Кодекс поведения космонавтов и астронавтов на борту МКС. Нам запрещено обсуждать национальные, расовые, межполовые вопросы, лезть в политику. Все направлено на избежание конфликтов. Но мы подружились еще до старта, экипаж слаженно работал на тренировках. Ребята из США учат русский, мы знаем английский. В космосе говорим на обоих языках. Наш старт состоялся в мае, поэтому у всех были георгиевские ленточки, в том числе и у Джо Акабы. Было бы неплохо присудить МКС Нобелевскую премию мира, я бы тоже тогда был лауреатом. Везде к нашей стране есть уважение. Например, приехали во Францию на конгресс. Я поехал в один город на юге, специально построенный для специалистов по добыче газа. А оказалось, что его открывали де Голль вместе с Хрущевым. Они расписались в книге почетных гостей, меня тоже попросили оставить автограф в ней.

Фото: Instagram.com / Novitskiy_iss
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Нас напутствовал Алексей Леонов. Перед вылетом мы по традиции посадили дерево, оставили автограф на двери комнаты, "сходили на колесо". Это все приметы, но я не суеверный. Хотя могу в случае чего постучать по дереву. Могу и по голове. У нас все было штатно, кроме одного эпизода на старте. Начал резко расти уровень углекислого газа. А его должно уносить вентиляторами. Патрон очистки находится под центральным креслом. Оказалось, что техник не снял с него заглушку. Слава богу, это быстро обнаружили и исправили. Джо, мне кажется, и не понял, что произошло.

На орбите я посмотрел в иллюминатор только на втором витке - на первом было очень много контроля за работой бортовых систем. А там прекрасная Земля. Я удивился, что она очень близко. Думал, что дальше будет. С высоты 400 километров ее воздушная оболочка выглядит очень тонкой. Хотя, конечно, хотелось бы увидеть в иллюминатор или Луну, или Марс. Была у меня мечта туда полететь.

Вы кандидат педагогических наук. И на МКС вы вели детскую передачу "Уроки из космоса". Расскажите об этом опыте.

Фото: Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
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Сергей Ревин: Сложности есть и в режиссуре, и в операторском искусстве. Что-то изучали и на Земле. Но нужно самому придумать текст, отредактировать, установить камеру, сформировать кадр. Это трудоемкая работа. В космосе очень важно не просто говорить, а показывать. Был эксперимент с летающей тарелкой - значит, в руках должна быть тарелка. Если опыт связан с медициной, на тебе должен быть закреплен датчик. Если говоришь о питании, в кадре должны летать консервные банки или помидор. В основном я все снимал сам, но иногда оператором выступал Гена Падалка.

По дому скучали?

Сергей Ревин: Если с Земли до нас не дозвониться самостоятельно, то мы по выходным могли связаться через ЦУП с родными. У меня семья была в Орске. Я предупредил их, в котором часу буду пролетать над Оренбургской областью. Они помахали мне, теща перекрестила, и я полетел дальше.

Какой фильм о космосе вы считаете лучшим?

Фото: Сергей Савостьянов/ РИА Новости
Что мы знаем о первом фильме, который будет сниматься в космосе

Сергей Ревин: Смотрел я и "Время первых", и "Салют-7". Но выделил бы "Аполлон-13". Ведь мне Луна интересна с детства. Да только у нас на эту тему лишь в 50-60-е годы снимали кино. У американцев же получился хороший фильм. Нам надо тоже что-нибудь такое сделать. Надеюсь, что новая картина с Юлией Пересильд, которую снимут на самой МКС, получится. И тогда это будет мое любимое кино про космос.

Кстати, почему за всю советскую и российскую историю у нас было только четыре женщины-космонавта?

Сергей Ревин: К сожалению, многие не проходят психологический отбор, как это ни странно. Хотя каждая женщина уникальна, но пробиваются единицы. Все мужчины только поддерживают наших дам, но отбор жесткий. Наверное, им нужно сильнее себя психологически готовить за некоторое время, придумывать различные испытания. Все-таки это серьезная мужская работа.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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У американцев женщин намного больше. Я на станции пересекался с Сунитой Уильямс. Но там столько работы, что нам не до романтики! Хотя, наверно, было бы интересно встречать вместе рассвет, ведь он там 16 раз в сутки. Помимо экспериментов и замены оборудования ежедневно дважды занимаемся физкультурой, чтобы быть в форме при приземлении. А Сунита даже преодолела марафон на беговой дорожке!

Но, знаете... Мне очень понравилась фраза советского космонавта Владимира Джанибекова: "Сомневайся и верь! Этой формулы нет в учебниках, но без нее не решить ни одной задачи в жизни. Сомневайся, что все острова, звезды и законы уже открыты. И верь, что тебе предстоит их открыть".

Справка "РГ"

Сергей Николаевич Ревин родился 12 января 1966 года в столице. Окончил Московский институт электронной техники по специальности "Автоматика и электроника". С 1989 по 1993 год работал инженером в подмосковном Калининграде, затем перешел в НПО "Энергия". В отряд космонавтов его зачислили 2 апреля 1996 года. Единственный космический полет в составе 31/32-й длительной экспедиции совершил с 15 мая по 17 сентября 2012 года. Выполнял обязанности бортинженера корабля "Союз ТМА-04" и МКС. Продолжительность полета - 125 суток и 50 минут. В 2014 году получил звание Героя Российской Федерации.

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