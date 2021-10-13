Крымский ТЮЗ присоединился к программе "Пушкинская карта"

ТЮЗ стал четвертым учреждением культуры - участником проекта в республике. Воспользоваться "Пушкинской картой" можно при оплате билетов онлайн на сайте театра.

Для молодежи подобрали спектакли "Родственные души", "А зори здесь тихие", "Маленький принц", "Собака", "Сказ про Федота-стрельца".

Пионером реализации программы в республике еще 1 сентября стал Государственный академический музыкальный театр РК. По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, его выбрали в качестве пилотного учреждения, поскольку на момент запуска программы театр технически соответствовал требованиям для присоединения к проекту и в нем была полностью организована продажа билетов онлайн.

Первым событием, которое можно было посетить по "Пушкинской карте", стал гала-концерт к открытию театрального сезона. На него в рамках федеральной программы зрители купили 42 билета. На октябрьские спектакли в Музыкальном театре с помощью "Пушкинской карты" зрители уже купили около 600 билетов. Наиболее популярными стали "Дубровский", "Три мушкетера", "Собор Парижской Богоматери", "Голубая камея", "Человек-Амфибия" и рок-опера "Юнона и Авось". Не говоря уже о гастрольных представлениях в Керчи и Новороссийске в начале октября, которые в рамках проекта посетил 1041 человек.

На спектакли Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького, который начал продавать билеты по "Пушкинской карте" с 15 сентября, в рамках проекта уже купили около 200 билетов. В последние две недели сентября наиболее востребованными у юного зрителя были спектакли как классического репертуара ("Доходное место", "Вешние воды"), так и современного формата, как, например, театральная игра "Импровизационный баттл".

С 16 сентября к проекту присоединилась Крымская государственная филармония.

- Ожидают своих зрителей по "Пушкинской карте" после модерации на интернет-платформе ПРОКультура.рф первые десять мероприятий филармонии, - уточнила министр культуры Крыма Арина Новосельская и добавила: - Что касается участия во всероссийском проекте Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра и Крымского академического театра кукол, то они находятся в процессе регистрации и других подготовительных работ.

Министр напомнила, что "Пушкинская карта" позволит юношам и девушкам в возрасте от 14 до 22 лет посетить любые культурные мероприятия России в любом субъекте вне зависимости от места проживания.

- Каждому на банковскую "Пушкинскую карту" выделено до конца 2021 года по три тысячи рублей, а уже с января 2022 года будет предусмотрено пять тысяч рублей ежегодно, - пояснила она.

Карта выпускается в виртуальном виде через "Госуслуги".

P.S.

В Севастополе к проекту подключились 10 учреждений культуры: Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Луначарского, Театр юного зрителя, Академический театр танца имени Вадима Елизарова, Севастопольский центр культуры и искусства, Дворец культуры рыбаков, музей-заповедник "Херсонес Таврический", Музей героической обороны и освобождения Севастополя, Российская государственная художественная галерея, музей "Подземный Севастополь" и парк живой истории "Федюхины высоты".