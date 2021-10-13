После публикации в "РГ" чиновники потянулись в заброшенный хутор

В хуторе Юдино Ростовской области после публикации в "Российской газете" начали происходить изменения, но создается впечатление, что местные чиновники старались больше для отчета перед вышестоящим руководством, чем для граждан.

О проблемах малочисленного населенного пункта под Ростовом-на-Дону "РГ" рассказала в материале "Солнышко в пыли" (№ 168 от 28 июля 2021 года). Тут сплошное бездорожье, нет тротуаров, детских площадок, социальных и досуговых заведений, а родителям приходится возить детей в детский сад за много километров в другое село. Единственное место, куда можно пойти, - детская площадка, по сути сделанная руками самих жителей. Находится она прямо у центральной хуторской дороги, по которой постоянно ездит транспорт, поднимая клубы пыли и превращая грунтовое покрытие в месиво. В прошлый раз жители Юдина также пожаловались журналистам, что уже не один год через хутор ездят большегрузы с нефтепродуктами, разбивая и без того убитые дороги. Что изменилось с тех пор?

После публикации глава региона дал поручение местным властям решить проблемы Юдина. Вскоре чиновники районной администрации бодро отчитались, что фуры перестали ездить через хутор, так как силами нефтебазы приведен в порядок старый мост на объездной дороге. И теперь многотонники следуют через него, а не через Юдино. На самом деле все оказалось не так.

- На разрушающийся мост просто положили две бетонные плиты. Водители большегрузов боятся ездить через него, понимая, что это залепуха. Он может не выдержать нагрузки, и техника рухнет в овраг. Поэтому фуры снова направляются через наш хутор. Их не останавливает даже запрещающий знак, который, наконец, установили. Штраф в этом случае всего 250 - 500 рублей. Сумма несравнима с ущербом в случае, если фура упадет или застрянет на мосту, - рассказала хуторянка Елена Шевелева.

Детская площадка, о которой также отчитались чиновники, огорожена, как и прежде, старыми шинами, разве что уложили их более плотно и покрасили в яркие веселые цвета. "Разве использование старых покрышек, когда речь идет о детях, не запрещено по закону?" - недоумевают в хуторе.

А еще завезли на площадку песок. Мамы малышей самостоятельно раскидали его к качелям и горкам.

Положительный момент: в темных местах Юдино установили фонари, также была спилена крона дерева, закрывающего фонарь возле остановки общественного транспорта.

В хуторе побывали заместитель главы Ростовской области Михаил Корнеев и руководитель района Андрей Кучмиев.

- В Юдине я, конечно, не в первый раз, но с местными жители встретился впервые, - признался Кучмиев журналистам.

Глава района пообещал держать связь с хуторянами через инициативную группу, посетовав, что в местном депутатском корпусе нет ни одного представителя Юдина, который мог бы отстаивать их интересы при распределении бюджета поселения на благоустройство.

Тем временем при желании некоторые вопросы местные чиновники могут решить совместно с гражданами уже сегодня. Могут, но пока лишь на словах. Взять хоть ситуацию на улице Нагорной. Местная жительница Наталья Лесникова за свой счет приобрела три "КамАЗа" стройматериала, чтобы привести в порядок здешнюю дорогу. Женщина попросила технику в сельской администрации, чтобы разровнять тырсу. Но та так и осталась лежать громадной кучей у ее дома.