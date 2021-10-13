Учительница придумала соцсеть, где школьники подтягивают друг друга

Молодая учительница школы села Солянка Астраханской области Аида Казиева придумала новую социальную сеть. В ней регистрируются школьники, которым нужна помощь в учебе, и ребята, готовые прийти им на выручку.

Урок в классе Аиды Казиевой. Кто пропустил занятие или не понял тему - могут потом обратиться за помощью в соцсеть. Фото: Из архива Аиды Казиевой

Дети договариваются о товарищеских уроках, и успеваемость растет. Количество участников соцсети тоже прибывает. В проекте зарегистрировались уже 300 детей из 18 сельских школ.

Аида еще школьницей задумалась о том, как мотивировать одноклассников помогать друг другу с занятиями. Ее семья часто переезжала, Аида поменяла пять школ, везде разные подходы и темпы обучения. Подойти к учителю или попросить о помощи одноклассников, с которыми она еще не успела подружиться, девочка не решалась. В итоге успела побывать и двоечницей, и отличницей, а когда сама вернулась в школу, поняла, что с подобной проблемой сталкиваются многие ребята:

- Пропустили по болезни или просто не поняли тему - вот и появились пробелы в знаниях, - утверждает Аида Казиева.

В школу она вернулась учителем английского и французского языков после окончания Астраханского госуниверситета. Аида поступала в вуз по целевому направлению и, согласно договору, должна была отработать в селе три года. Но прошло пять лет, уезжать из села Аида не собирается. В этом году она стала лучшей учительницей Наримановского района и заняла второе место в областном конкурсе "Учитель года".

- Я всю душу в школу вкладываю, как бы пафосно ни звучало. Радуюсь, когда вижу отдачу учеников, их успехи и пятерки, - утверждает педагог.

Еще до пандемии у нее родилась идея школьной социальной сети, само собой пришло в голову название: "Дай пять!" Учительница описала свою концепцию и отправила на Всероссийский конкурс молодежных проектов. На победу даже не рассчитывала, так как заявлялась в первый раз, всех нюансов подготовки не знала. Но неожиданно для себя выиграла грант - 500 тысяч рублей.

В этом году "Дай пять!" заработала и стала быстро набирать популярность. Социальная сеть действует так: в базе есть список экспертов - это школьники, знания которых проверили учителя и рекомендовали их как лучших по тому или иному предмету. Школьник, которому нужна помощь в учебе, регистрируется на сайте, выбирает нужный предмет - например, литература, затем тему, где не разобрался, и кликает. Сайт выдает ему список ровесников-экспертов из разных школ, которые на сюжетах и жанрах, как говорится, собаку съели. Дети списываются на сайте и договариваются об онлайн-занятии.

Урок - бесплатный. Но после обучения тот, кто подтягивал знания, получает ссылку на тест. Если сдает, то эксперт получает балл. Чем больше у эксперта баллов, тем выше рейтинг и шанс получить по итогам месяца приз: повер-банк, колонки или беспроводные наушники.

- Тесты готовят педагоги, у нас больше 120 проверочных заданий по каждой теме. Эксперт не знает, какие его ученику достанутся вопросы, поэтому здесь все честно, - говорит Аида Казиева.

- Я хорошо учусь, - поделился восьмиклассник школы села Старокучергановка Альберт Муртазаев. - Но простыл, пропустил несколько уроков и запутался в теме про земноводных. На сайте нашел Самину Бичкураеву, она со мной позанималась, и я хорошо сдал тест. Думаю теперь, что я бы и сам мог стать экспертом по своим любимым предметам: русскому и информатике.

По словам учителей, в эксперты стали проситься даже те, кто учился на тройки, превращаясь в хорошистов буквально на глазах.

- "Дай пять!" их очень мотивирует, - утверждает учительница географии школы в селе Волжское Алтынай Гайниева. - Среди ребят образовалась здоровая конкуренция, которая создала хорошую рабочую обстановку.

При этом педагоги отмечают, что эксперты не смотрят на своих подопечных свысока, а наоборот - стараются быть проще, чтобы привлечь как можно больше учеников. Подобные проекты помогают детям раскрыть творческий потенциал и повышают интерес к профессии учителя.

Сейчас в базе соцсети 126 школьников-экспертов, которые консультируют ровесников по 12 предметам. Для сельской местности, где часто не хватает учителей, соцсеть стала настоящим спасением. Например, недавно дети-эксперты помогали школьникам из поселка Буруны, где уволился учитель биологии.

Аида Казиева строит планы.

- Я бы еще создала раздел для подготовки абитуриентов в колледжи и вузы и раздел по профориентации, - мечтает учительница.