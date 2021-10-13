В Краснодаре трое особо опасных осужденных сбежали из психбольницы

В Краснодаре трое мужчин, которые по постановлению суда принудительно содержались на лечении в психиатрической больнице, сбежали из этого учреждения. Об этом сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Установлено, что трое находившихся на лечении мужчин сбежали, перепилив оконную решетку, - пояснили в пресс-службе краевого главка.

Сейчас одного из беглецов, который ранее был судим за совершение кражи, полиция уже задержала в поселке Яблоновский, по месту его жительства. Двух других ищут.

Как стало известно "РГ" из источников в экстренных службах региона, один из беглецов был судим за совершение убийства и находился в ГБУЗ Специализированная клиническая психиатрическая больница №1 на принудительном лечении по постановлению суда.

Ориентировки на особо опасных осужденных полиция уже разослала во все учреждения города, в том числе, поликлиники и школы. Известно также, что оба разыскиваемых мужчины являются жителями края.