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13.10.2021 15:10
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре трое особо опасных осужденных сбежали из психбольницы

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре трое мужчин, которые по постановлению суда принудительно содержались на лечении в психиатрической больнице, сбежали из этого учреждения. Об этом сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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- Установлено, что трое находившихся на лечении мужчин сбежали, перепилив оконную решетку, - пояснили в пресс-службе краевого главка.

Сейчас одного из беглецов, который ранее был судим за совершение кражи, полиция уже задержала в поселке Яблоновский, по месту его жительства. Двух других ищут.

Как стало известно "РГ" из источников в экстренных службах региона, один из беглецов был судим за совершение убийства и находился в ГБУЗ Специализированная клиническая психиатрическая больница №1 на принудительном лечении по постановлению суда.

Ориентировки на особо опасных осужденных полиция уже разослала во все учреждения города, в том числе, поликлиники и школы. Известно также, что оба разыскиваемых мужчины являются жителями края.

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