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13.10.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

В Крыму сироте-инвалиду дали жилье с гнилыми трубами и полами

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 234(8585)
Прокуратура Крыма и региональное управление Следственного комитета начали проверку по факту предоставления ребенку-сироте жилья ненадлежащего качества. Поводом тому послужила публикация в соцсетях видеообращения жителя села Столбового Сакского района, инвалида-колясочника Николая Крицкого к главе Крыма Сергею Аксенову. Николаю районная администрация выдала квартиру с прогнившими полами, сырыми заплесневелыми стенами, без водо- и электроснабжения.
В переданной сироте квартире с сырыми стенами и гнилым полом осыпается штукатурка. Фото: Архив Николая Крицкого В переданной сироте квартире с сырыми стенами и гнилым полом осыпается штукатурка. Фото: Архив Николая Крицкого
В переданной сироте квартире с сырыми стенами и гнилым полом осыпается штукатурка. Фото: Архив Николая Крицкого

Мать Николая, которому сейчас 24 года, лишили родительских прав, когда ему было восемь лет, а его младшим братьям - шесть и два года. До 18-летия юноша, больной ДЦП, жил в детском доме семейного типа в том же Сакском районе, перенес за это время несколько хирургических операций. В 2016 году после окончания общеобразовательной школы парень покинул приемную семью.

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- С 18 лет у меня возникло право на получение жилья, - рассказывает Николай. - Но в органах опеки мне предложили до получения квартиры пожить в Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов. А там попросили подписать документ, в котором говорилось, что мне будут предоставлять соответствующие услуги. В итоге меня прописали в пансионате, из-за чего я выбыл из очереди на квартиру. Я задумался о том, как поскорее выбраться из этого учреждения. На помощь пришли активисты общественной организации "Добро мира - волонтеры Крыма". Они помогли написать заявление в прокуратуру Симферополя о нарушении моих прав.

Правоохранители подали в суд иск в отношении Сакской районной администрации с требованием заново поставить Крицкого на квартирный учет.

- В 2018 году в администрации мне показали список, в котором я числился пятым, - продолжает крымчанин. - Вскоре меня вызвали в Верховный суд Крыма, где в моих интересах рассматривался иск против райадминистрации.

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Перед судебной коллегией стоял простой при всей кажущейся нелепости вопрос: почему ребенок-сирота, инвалид первой группы, остался без жилья и оказался в доме престарелых. В итоге Верховный суд Крыма обязал администрацию вне очереди предоставить Николаю квартиру по договору соцнайма. Однако в определенный судом срок жилье парню не дали.

- В пансионате, где я проживал, была возможность взять так называемый отпуск, я ею воспользовался летом 2019 года, - говорит он. - И отправился к своей тете в Красногвардейский район, где проживал до сентября этого года. "Благоустроенное жилое помещение со специализированными условиями" в соответствии с решением суда к октябрю 2019 года, то есть крайнему сроку, мне не дали.

Только в конце апреля этого года, в канун майских праздников, Николаю позвонил сотрудник райадминистрации и сообщил, что квартира куплена и ему готовы передать от нее ключи. По словам Крицкого, у входа в администрацию его встретили чиновники. Ссылаясь на антиковидные ограничения, они предложили подписать договор социального найма прямо на улице.

- Меня заверили, что квартира шикарная, на первом этаже, в хорошем районе, и вообще ни у кого в районе из детей-сирот лучше нет, - рассказывает Николай. - На квартиру я отправился вместе с представителем МУП "Сакский райкоммунхоз" - предприятия, которое предоставило ее, выступив наймодателем. Работник "Сакского райкоммунхоза", готовый к возможным замечаниям и просьбам с моей стороны, предупредил, что у него мало времени. Я пребывал в эйфории от осознания того, что у меня теперь есть своя крыша над головой, и поэтому весьма бегло проверил наличие воды в кранах и электричества в розетках.

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По словам Николая, отметить новоселье в полувековом доме ему помешало отсутствие мебели и необходимой бытовой техники.

- И я продолжал жить у тети в Красногвардейском районе, но потихоньку приобретал мебель, купил стиральную машинку, холодильник, - пояснил он.

Когда же в этом году летом Николай завозил в квартиру мебель, то обнаружил там мокрые стены. От соседей узнал, что кровля дома давно требует серьезного ремонта. Тогда же рассказал о сырых стенах представителю "Сакского райкоммунхоза", на что тот, по словам квартиросъемщика, пообещал почему-то передать этот вопрос в районную администрацию. Хотя в договоре соцнайма отмечено, что наймодатель обязан "своевременно производить ремонт жилого помещения... в случаях, когда такой ремонт связан с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов жилого дома или оборудования в нем, либо с производством капитального ремонта".

- Затем началась до боли знакомая тягомотина на уровне разговоров: приедем, сделаем, но все потом, - рассказывает Крицкий. - Когда снова приехал и увидел, что стены по-прежнему влажные, обратился к новому директору "Сакского райкоммунхоза". Он заявил, что впервые слышит об этом. Я предупредил: ничего не сделаете для устранения неудобств в ближайшие три дня, публично обращусь за помощью к главе Крыма.

На следующий день, по словам Николая, к нему нагрянула комиссия из районной администрации, члены которой интересовались, почему он раньше к ним не обращался.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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- Притом, что я не единожды обращался и в "Сакский райкоммунхоз", и в администрацию, - улыбается Николай. - А те попросту играли со мной в бюрократический пинг-понг.

Члены комиссии ушли, заверив, что все его проблемы решат. Когда же спустя месяц парень вселился в квартиру, то обнаружил, что в кранах нет воды.

- От соседей узнал: за полгода до этого прорвало трубу, из-за чего во избежание течи пришлось перекрыть трубы, в том числе и те, которые обеспечивают подачу воды в мою квартиру, - поясняет Николай. - Стены оставались по-прежнему мокрыми. Первое время воду в пятилитровых пластиковых бутылях мне приносили соседи. К тому же, внезапно обнаружилось, что за мной числится задолженность перед ресурсоснабжающими предприятиями за услуги водо- и электроснабжения, хотя в квартире до этого я не проживал и ни кранами, ни розетками не пользовался. Более того, из-за долга квартиру отключили от электричества.

На погашение загадочной задолженности сирота потратил более пяти тысяч рублей. Но беда не приходит одна: в первые дни проживания в квартире в ванной посреди ночи лопнула труба.

- Я пригласил сантехника и от него узнал о чудовищном состоянии труб в квартире, - признается парень.

И только когда отчаявшийся крымчанин распространил в социальных сетях видеообращение к главе республики с просьбой о помощи, его ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Так, сейчас сотрудники следственного отдела СК по городу Саки и прокуратуры Крыма проверяют соответствие предоставленной жилплощади всем нормам и требованиям, а также собираются дать правовую оценку действиям чиновников, ответственных за предоставление квартиры.

Тем временем на прошлой неделе квартиру Николая отключили от газоснабжения. По его словам, газовщики обнаружили массу нарушений, связанных с организацией работы внутриквартирного газового оборудования, предположительно, по вине предыдущих жильцов.

Официально

Как сообщили "РГ" в министерстве образования, науки и молодежи РК, по состоянию на 1 июля 2021 года, в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым власти обязаны выделить жилье, состоят 2990 человек, у 2024 из них уже наступило право на получение жилья. В 2021 году в Крыму жильем намечено обеспечить 116 из этого списка: на предусмотренные в бюджете РК 197,1 миллиона рублей планируется приобрести 189 жилых помещений.

Кроме того, в рамках соглашения между министерством просвещения РФ и Советом министров РК от 28 декабря 2020 года сиротам предполагается приобрести 73 жилых помещения для дальнейшего предоставления по договорам найма. На их покупку потратят 123,4 миллиона рублей, в том числе 117,2 - из федерального и 6,2 миллиона - из республиканского бюджета.

С 2015 года для обеспечения жильем крымских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета РФ выделено 320,4 миллиона рублей, из регионального - 264,4. На эти средства приобретено 441 жилое помещение, в том числе 177 - за счет средств из бюджета РК.

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