В микрорайоне Симферополя свет и вода появятся только к концу 2024 года

Власти Крыма выбрали единственного исполнителя для строительства инженерных сетей симферопольского района "Петровские высоты" - это компания из Чечни. Цена контракта 1,4 миллиарда рублей, срок исполнения работ - до 31 декабря 2024 года. Появления благ цивилизации жители массива ждут много лет.

Семья Екатерины Жабкиной не может переехать в новый дом и жить без электричества и воды. Фото: Юлия Суконкина/ РГ

В 2016 году льготники, 210 человек, среди них и многодетные семьи, получили в микрорайоне участки для индивидуального жилищного строительства. Большинство так и не смогли начать стройку из-за отсутствия коммуникаций.

С Петровских высот открывается живописный вид на Чатыр-Даг и симферопольское водохранилище, рядом сосновый лесок. На первый взгляд, замечательное место для семей с детьми. Но жить "счастливчикам" придется в спартанских условиях: без воды, электричества, газа и канализации. В последний раз "РГ" была здесь в 2019 году. Мало что изменилось: не массово, но все же люди продолжают возводить дома, для многих жилищный вопрос стоит остро, приходится снимать квартиры, жить у родственников и ждать, когда же на массиве появятся элементарные блага цивилизации: хотя бы электричество и вода.

Проекты строительства коммуникаций водоснабжения и водоотведения, электро-, газоснабжения прошли экспертизу еще в 2018 году. Но сроки появления коммуникаций постоянно переносят: обещали в 2019 году, потом в 2021-2022 годах. Теперь объявлена новая дата - декабрь 2024 года.

По словам владельцев участков, работы должны были начаться в октябре, но пока ни техники, ни рабочих на массиве не видно. Люди опасаются, что к 2025 году ничего сделано не будет.

Строительные работы на привозной воде и с генератором обходятся в несколько раз дороже.

- Два года назад залили фундамент, приезжали на "Газели", выгружали генератор и мешали бетон, строить без коммуникаций медленнее и дороже, - рассказывает Юлия Григорян.

Ее соседи в таких условиях пока не рискнули возводить дома, участки пустые.

Семья Юлии с маленьким ребенком жила в общежитии, соцконтракт с ними не продлили и выселили по суду. Сейчас они на съемной квартире, как продолжать стройку, а потом и жить без элементарных благ цивилизации, не представляют.

Несколько лет назад после оформления права собственности на землю люди обратились в "Крымэнерго" для получения условий для технического присоединения к энергосетям, были заключены договоры и произведена оплата в размере 550 рублей. По условиям договора, в течение шести месяцев должно было пройти техприсоединение. Но этого так и не случилось. В "Крымэнерго" отказались проводить эти работы, поскольку объект включен в ФЦП.

Воду жители "Петровских высот" покупают, пробовали бурить скважины, заплатили по 100 тысяч, но воды в них не оказалось.

На Петровских высотах строят дома и люди, получившие здесь участки еще при Украине, коммуникации им обещают уже лет 15.

- Землю получили в начале 2000-х, дочка тогда была маленькой, сейчас ей 25 лет, у меня уже двое внуков! Четыре года назад начали строить дом, но жить здесь без коммуникаций невозможно. Вся семья, шесть человек, ютится в половине дома на 22 квадратных метрах в Симферополе, - говорит Екатерина Жабкина.

Для строительства семья использовала генератор, чтобы он работал, нужна одна канистра бензина в день - это около тысячи рублей. На неделю надо 2-3 куба воды - это еще 2800 рублей. Дом пока без внутренней отделки, налог за жилье начислили, но никто там не живет.

Аналогичная ситуация и у ее соседей - многодетная семья строит дом, снимает в соседнем районе квартиру, но в жилье без света и воды переезжать пока не планирует.

Виктор построил дом за четыре года. Мужчина признается, что если бы знал, что будет такая проблема с коммуникациями, то хорошо подумал, стоит ли в это ввязываться.

Жители "Петровских высот" вынуждены практически круглосуточно охранять свои нежилые дома, поскольку участились случаи воровства, злоумышленники через окна проникают в помещения и выносят стройматериалы и технику. Люди по очереди дежурят на участках, а ночью спят в машинах.

Артем купил участок на массиве в начале 2020 года.

- Здесь земля была дешевле, чем в других микрорайонах города. Перед покупкой я общался с сотрудниками администрации, они заверили, что коммуникации на массиве появятся к 2022 году и все участки можно будет к ним подключить, - рассказывает мужчина.

Дом он построил за 1,5 года, в семье Артема шесть человек, живут в арендованном жилье. Дом несколько раз ограбили, вынесли строительные инструменты на сумму 250 тысяч рублей.

Еще одна беда массива - дороги, вернее, их полное отсутствие. Когда они появятся, в администрации города даже не озвучивают сроки. Ольга с мужем и маленьким ребенком переехали жить в новый дом, малыш часто болеет, а скорая не всегда может приехать сюда. На зиму семья планирует покупать второй генератор, чтобы хоть как-то обогреть жилище.

Жители массива приглашают чиновников, которые выделили людям участки, пожить в их домах, лишенных всех благ цивилизации.