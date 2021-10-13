В Ростове на месте авторынка "Фортуна" построят жилой комплекс и школу

В Ростове-на-Дону с 1 января 2022 года прекращает свою работу один из самых больших на юге России автомобильных рынков - "Фортуна". На территории общей площадью 8,6 гектара планируется построить многоэтажные жилые дома, деловой комплекс и школу.

В администрации города отметили, что торговая площадка, которую население воспринимало как единый авторынок "Фортуна", не соответствует действующему законодательству. В частности, все рынки должны быть крытыми и капитальными, а "Фортуна" - это открытая площадка, в некоторых местах даже не асфальтированная.

Поэтому собственники земельных участков приняли решение о застройке торговых площадей.

"На частной территории, где расположен ТВК "Фортуна-1", осуществляют деятельность порядка 60 предпринимателей. Часть этой территории в краткосрочной перспективе планируют сохранить для торговой деятельности. Это порядка 30 мест, остальное - долгосрочная перспектива продолжительностью в два года, которые уйдут на строительство дополнительных торговых мест", - сообщил "РГ" глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В мэрии также отметили, что о предстоящих изменениях предприниматели были оповещены на собрании и администрация торгово-выставочного комплекса ведет с ними разъяснительную работу.