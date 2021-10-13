В Севастополе впервые опубликовали военные сводки Черноморского флота

625 архивных документов о действиях Черноморского флота в период обороны Севастополя 1941-1942 годов впервые опубликованы в научном сборнике, который представили в Севастопольском госуниверситете. Он содержит ежедневные оперативные сводки штаба ЧФ о действиях на Черном море, Керченско-феодосийской операции, событиях на Крымском фронте.

Работа выполнена на средства гранта Фонда фундаментальных исследований и правительства Севастополя. Документы из Центрального архива министерства обороны и Архива военно-морского флота в Гатчине были оцифрованы, систематизированы, подготовлены к публикации сотрудниками СевГУ и Института востоковедения РАН.

- Эти уникальные материалы позволяют по дням проследить события обороны Севастополя, - рассказал руководитель Центра крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский. - Они заинтересуют не только специалистов и военных историков, но и любого человека, который хочет узнать больше информации об истории Севастополя и военных действий на Черном море. Эти факты можно использовать в научно-исследовательской работе, а также при поиске затонувших кораблей, подводных лодок.

Оперативные сводки ЧФ рассекретили после 1991 года, однако работать с ними могли лишь военные историки, полностью их никогда не публиковали.

- Это главные источники массовой документации по истории обороны Севастополя, - говорит научный сотрудник Центра крымских исследований Института востоковедения РАН Александр Ефимов. - Ежедневная хроника жизни флота, передвижения кораблей. Для любого исследователя это важнейшая информация. В том числе о жизни и гибели кораблей, в сводках часто указаны места гибели с привязкой к системе координат. Любой человек, предок которого служил на каком-то из кораблей, сможет узнать его боевой путь.

Так, в сводке от 8 ноября 1941 года говорится о гибели санитарного транспорта "Армения": "В 11:29 7 ноября потоплен самолетом-торпедоносцем противника. Число жертв уточняется". Теплоход, на борту которого погибли, по разным оценкам, от 4,5 до 10 тысяч человек, был найден в 2020 году в 15 морских милях от Ялты благодаря рассекреченным архивам.

Другой легендарный корабль - лидер эсминцев "Ташкент", который вывозил жителей и раненых из Севастополя до последних дней обороны. В ночь на 27 июня он совершил последний рейс, забрав из Севастополя более 2000 человек и 86 фрагментов панорамы Франца Рубо "Оборона Севастополя", которые были спасены из пожара в здании музея.

Из архивных документов становится понятно, насколько опасной была эта спасательная операция. Согласно сводкам штаба ЧФ, 27 июня в 5:00 на переходе Севастополь - Новороссийск "Ташкент" атаковала авиация противника в 35 милях южнее Судака. В течение четырех часов он подвергался атакам 86 пикирующих бомбардировщиков Ю-88, Ю-87. Сброшено 336 бомб, прямых попаданий нет. От близких разрывов бомб корабль получил три пробоины в районе полубака, первого котельного отделения, румпеля, в корпус попало около 1000 тонн воды. Шесть человек из личного состава убиты, пятеро ранены, около 50 погибли в затопленных кубриках. При этом огнем корабельной артиллерии были сбиты два вражеских самолета. На помощь "Ташкенту" с аэродромов Кавказа вылетали три пары самолетов ДБ-3, Пе-2, ЛаГГ-3. В 20:15 7 июня корабль был прибуксирован в Новороссийск.

Последнее донесение сборника относится к 30 июня 1942 года: "Флот обороняет Севастополь, прорывает блокаду, доставляя боезапас, продовольствие, отражая атаки авиации, торпедных катеров, подводных лодок противника на переходе морем, обеспечивает коммуникации Кавказского побережья". Согласно отчету, в Крыму продолжались налеты советской авиации: самолеты бомбили позиции противника в Инкермане, на Сапун-горе, в порту Ялты. Из Новороссийска в Севастополь вышли две подводные лодки Щ-213 и Щ-203, а 15 самолетов ПС-84 за ночь доставили в осажденный город 25 тонн боезапаса, 1,6 тонны продовольствия, вывезли 179 человек и семь раненых, а также три тонны груза.

По словам Виктора Лебединского, экземпляры сборника передадут Черноморскому флоту, в городские и школьные библиотеки, Российскому военно-историческому обществу и другим общественным организациям, которые занимаются изучением истории. Его также опубликуют в интернете. В 2022 году планируется издать вторую книгу с отчетом об обороне Севастополя, который был составлен "по горячим следам" во второй половине 1942 года командующим Приморской армией Иваном Петровым и командующим Черноморским флотом Филиппом Октябрьским.