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13.10.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

В Сочи уголовное дело директора санатория "Знание" передали в суд

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Санаторно-курортный комплекс Знание" Дмитрия Богданова направлено в Адлерский районный суд Сочи.

Фото: Ирина Белова
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, он обвиняется по части 1 и 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителем организации, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, а также тяжкие последствия).

"По версии следствия, с июня 2016 года по 31 мая 2021 года генеральный директор санатория, используя свои полномочия, действуя в личных интересах, вопреки решению съезда делегатов Общероссийской общественной организации общество "Знание" России о передаче в собственность Российской Федерации 100 процентов имущественного комплекса санатория, допустил преступное бездействие. На протяжении практически пяти лет он не заключал договор дарения, что повлекло причинение имущественного ущерба государству в размере более 8,2 миллиарда рублей, - говорится в сообщении. - Кроме того, в отсутствие экономической обоснованности директор незаконно начислял себе премии в общей сумме свыше 14 миллионов рублей".

После инициирования уголовного преследования санаторий передали государству. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.

Как ранее сообщала "РГ", Дмитрия Богданова освободили из-под стражи, назначив домашний арест, а позже перевели под подписку о невыезде.

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