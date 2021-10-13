В Волгограде мужчина открыл стрельбу по подросткам

Краснооктябрьский районный суд Волгограда заключил под стражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе в подростков из ружья. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

Инцидент произошел шестого октября. Мужчина высказал недовольство тем, что два 14-летних подростка громко разговаривают возле его дома. Не ограничившись словесным внушением, он ударил одного из них в лицо.

После завязавшегося скандала он вернулся домой, где взял ружье. Увидев оружие, дети стали убегать, а мужчина открыл по ним стрельбу.

В это время навстречу шли двое школьников, одному из них пули попали в голень, бедро и стопу. Врачи вовремя оказали ему необходимую медицинскую помощь.

На следующий день мужчина был задержан, а следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.