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13.10.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

В Волгограде мужчина открыл стрельбу по подросткам

Текст: Тимур Алиев

Краснооктябрьский районный суд Волгограда заключил под стражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе в подростков из ружья. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Инцидент произошел шестого октября. Мужчина высказал недовольство тем, что два 14-летних подростка громко разговаривают возле его дома. Не ограничившись словесным внушением, он ударил одного из них в лицо.

После завязавшегося скандала он вернулся домой, где взял ружье. Увидев оружие, дети стали убегать, а мужчина открыл по ним стрельбу.

В это время навстречу шли двое школьников, одному из них пули попали в голень, бедро и стопу. Врачи вовремя оказали ему необходимую медицинскую помощь.

На следующий день мужчина был задержан, а следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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