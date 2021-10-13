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13.10.2021 05:48
Рубрика: Общество

В Волгограде открыли пеший турмашрут "Зацарицынский Арбат"

Текст: Роман Мерзляков
В Ворошиловском районе Волгограда появился новый пеший турмаршрут "Зацарицынский Арбат". Он рассчитан как на гостей города, так и на местных жителей, которым интересно познакомиться с архитектурой и историей Царицына и довоенного Сталинграда.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Зацарицынский - так назывался этот форштадт (с немецкого - пригород) раньше. Ведь Царицын изначально был крепостью. Но постепенно помимо гарнизона появилось, как бы мы сейчас сказали, гражданское население. Люди обосновались на другом берегу волжского притока Царицы, которая и дала историческое название городу. Арбатом же в России называют не только знаменитую улицу в центре Москвы, но и туристические места в других городах, где можно погулять и где нет автомобильного движения. Как сказал бы лесковский Левша, "гульвар".

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Прорабатываются разные форматы. В планах сделать большой квартал с прямым выходом к Волге. Сказать, что это будет через год-два, я не могу, но это в планах. Одна часть уже приведена в должный вид: мы не видим проводов, мостовая и лавочки стилизованы так, что, если нарядить людей в костюмы XIX века, вы не отличите эту часть улицы от царицынской, - говорит председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков. - Мы со временем обеспечим тот режим, который позволит комфортно отдыхать людям. Но пока это действующая улица города.

Волгоград является признанным центром патриотического туризма. С посещением города ассоциируются объекты, связанные со Сталинградской битвой: Мамаев курган, музей-панорама, дом Павлова и руины мельницы. Однако это далеко не все, чем славен Царицын-Сталинград-Волгоград. Но над популяризацией других сторон нужно еще работать.

В русской избе самое почетное место, где стояли иконы, называлось красный угол. "Зацарицынский Арбат" тоже можно назвать красным углом - в буквальном смысле. Дореволюционный город имел ярко выраженный кирпичный цвет. А здесь такой заповедник старины. Вопреки расхожему мнению, не весь Сталинград был стерт с лица Земли. И в Ворошиловском районе как раз есть уцелевшие здания. После войны их восстановили. Отметим и то, как бережно подошли архитекторы к планировке этого квартала - рядом стоят дома советской застройки, но они стилизованы под царицынские.

Фото: Музей "Семенково"/You Tube
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Вот красивое здание, в котором сегодня разместился Казачий театр. А раньше тут была IV женская гимназия, построенное городским главой Александром Шлыковым. В сентябре 1942 года здесь сражалась 92-я отдельная стрелковая бригада 62-й армии. В мирное же время в этом доме был кинотеатр "Гвардеец". Вблизи стоят еще исторические здания - на улицах Академическая, Коломенская, Огарева.

- Это музей под открытым небом. После посещения знаковых мест, типа Мамаева кургана, туристы просят показать что-нибудь домашнее, уютное. И мы привозим на Академическую. Сейчас такой городской туризм развивается во всем мире. Я люблю привозить сюда людей из Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Астрахани. Говорю им: "А сейчас покажу вам ваш же город!" И они видят что-то, действительно, родное, похожее на старую часть их родного города. Наш маршрут проходит от улицы Рабоче-Крестьянской (бывшей Княгининской) до Циолковского (бывшей Каширской), - рассказал экскурсовод Дмитрий Герасимов. - Мы ходим по улицам, план которых составил сам император Александр I в 1820 году! Прогулка занимает минут 50. Для детей чуть покороче. Для въедливых взрослых можно и дольше. Рассказываю о церквях, которые раньше тут находились, о трамвайной линии. Не зря у нас тут памятник первому кондуктору уездных городов России.

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