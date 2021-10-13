В Волгограде разработали специальный интернет-браузер для инвалидов

Магистранты кафедры программного обеспечения автоматизированных систем Волгоградского государственного технического университета Владимир Литвиненко, Екатерина Тарапатина и Дмитрий Черкашин разработали специальный браузер для инвалидов, у которых есть проблемы с двигательной активностью. С его помощью выходить в интернет смогут люди с повреждениями конечностей или даже полностью парализованные.

Помните, как у Гоголя Пузатый Пацюк только открывал рот и пережевывал вареники, которые сами окунались в сметану и прыгали ему в пасть? 200 лет назад это была сказка. Но сегодня наука приблизилась к тому, чтобы что-то подобное сделать былью. До летающих вареников еще далеко, но можно открыть любой сайт, моргнув глазом.

- Есть люди, которым по состоянию здоровья тяжело пользоваться клавиатурой и мышкой. В любом браузере есть настройки, которые помогают глухим и слабовидящим, - рассказала "РГ" исследовательница Екатерина Тарапатина. - Но чем хуже те, у кого есть трудности с мелкой моторикой рук?

Ребята работали над своей программой около года. В принципе, у них в планах еще ряд усовершенствований. Сейчас есть два варианта. В первом вместо мышки используются глаза. Курсор следует за взглядом пользователя. У современных ручных манипуляторов две кнопки. У человека такое же количество глаз. Моргнул правым - это будто нажал на правую кнопку. Левым - на левую.

- У нас есть целая лаборатория V.I.S.D.O.M., в которой мы работаем над разными проектами, связанными с сенсорами. Например, шлемы виртуальной реальности или вот браузер. Кроме управления глазами есть еще второй принцип: кистью руки или даже одним пальцем. Вот представьте, что вы трогаете экран своего телефона, чтобы открыть приложение, перелистать страницы. Здесь то же самое, только вообще без касания. Система реагирует просто на жесты, - пояснила заведующая кафедрой Юлия Орлова.

Нужно передвинуть стрелочку на мониторе - просто взмахните рукой. Или укажите пальцем. Нажатие кнопки мыши заменено коротким или продолжительном его сгибанием.

В браузере также есть панель быстрого доступа к наиболее востребованным сайтам и функция вызова виртуальной клавиатуры.