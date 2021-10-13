В Волгограде сбежавший заключенный изнасиловал школьницу

Сбежавший заключенный напал на 15-летнюю школьницу на одной из улиц и совершил в отношении нее насильственные действия.

После проведения экспертиз были установлены биологические следы насильника - им оказался ранее судимый уроженец Ульяновска. Как выяснилось, отбывая наказание в колонии-поселении Ульяновской области за хищение, он самовольно покинул исправительное учреждение.

"Подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы объявлен в розыск, на установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона", - сообщает СК по Волгоградской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".