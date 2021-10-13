Как изменились суммы налогов на имущество в Свердловской области

По итогам 2020 года жителям Среднего Урала предстоит уплатить 5,3 миллиарда рублей в качестве земельного, транспортного и налога на имущество физлиц. Из 1,8 миллиона уведомлений 600 тысяч выгружено в личные кабинеты налогоплательщиков, 1,2 миллиона отправлено заказными письмами по почте.

Причем впервые в регионе налог на имущество рассчитывался, исходя из его кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. По словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС по Свердловской области Павла Ваняшина, в среднем суммы для граждан уменьшатся на треть по сравнению с прошлым годом. В целом по региону - с 2,7 до двух миллиардов рублей.

По отдельным населенным пунктам ситуация может отличаться, кому-то придет налог даже больше, чем в областном центре - это связано с тем, какие налоговые ставки на жилье для физлиц утверждены в муниципальном образовании. Где-то они дифференцированные, то есть чем дороже недвижимость, тем выше платеж. В Екатеринбурге депутаты отдельным документом ставки для населения не меняли, значит, применяется по умолчанию норма Налогового кодекса - 0,1.

- Уменьшение начислений связано с преференциями при переходе на расчеты от кадастровой стоимости. Во-первых, устанавливается переходный коэффициент. В первый год он составит 0,2, в следующем году - 0,4, на третий - 0,6, - пояснил Ваняшин. - Допустим, есть какой-то новый объект, который раньше налогом не облагался. По расчетам получается 1000 рублей, так вот, в первый год владелец заплатит всего 200 рублей, на второй - 400, на третий - 600. Сделано это для того, чтобы нагрузка на налогоплательщиков увеличивалась плавно.

Вторая преференция - налоговый вычет. Для комнаты он предоставляется на 10 квадратных метров, для квартиры - на 20, для жилого дома - на 50. Если недвижимость находится в долевой собственности, то вычет по 20 "квадратов" положен не каждому владельцу, а один раз на объект. Когда вычет целиком перекрывает площадь жилья, налоговое уведомление его хозяину не высылается.

Наконец, не стоит забывать про льготников. Всего их 16 категорий, самая большая группа - пенсионеры и предпенсионеры. Они освобождаются от уплаты налога на объект каждого вида: одну комнату, одну квартиру, один дом. В большинстве случаев льгота предоставляется автоматом, заявление писать не нужно. Также уведомления не получат те, у кого есть переплата по другим налогам, и у кого сумма начислений меньше 100 рублей.

А вот 200 тысяч жителей региона заплатят налог за жилье впервые: их недвижимость была куплена или построена после 2013 года.