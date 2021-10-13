На Южном Урале создан региональный клуб экспортеров

Компании-экспортеры Южного Урала объединились. Как отмечают инициаторы, клуб воспользуется открывшимися возможностями для обсуждения актуальных вопросов, проведения экспертиз, формирования предложений по совершенствованию государственной поддержки, стимулирования экспортной деятельности в области, а также содействия экспортерам в продвижении на зарубежные рынки. Площадку для такой деятельности решено развернуть на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).

О необходимости коррекции экспортного курса региона объявил во время открытия клуба вице-губернатор Егор Ковальчук. По его словам, сейчас зарубежные поставки ведутся по ограниченному числу позиций, главным образом среди них черные металлы и сырье.

Основные усилия нужно направить на развитие несырьевого экспорта - продукции более высоких переделов и добавленной стоимости

- Это исторически сложившаяся компетенция региона, наша сильная сторона. Но такая ситуация означает, что основные усилия нужно направить на развитие несырьевого экспорта - продукции более высоких переделов и добавленной стоимости, что позволит оставлять в регионе значительную часть налогов и получать социальный эффект, - отметил чиновник.

Основа движения любой экономики - рынки сбыта, развил программу клуба президент ЮУТПП Федор Дегтярев, отметив, что ключом для открытия новых возможностей при ограниченном спросе внутри страны является экспорт. Но из-за санкционной политики традиционные европейские рынки для производителей оказались недоступны, поэтому новыми торговыми направлениями могут стать Индия и Китай. Емкость этих рынков равна ВВП Европы и США и составляет 40 триллионов долларов. Самым дешевым и эффективным маршрутом доставки туда товаров остается Северный морской путь. Однако для уральских компаний это не лучшая логистика: из-за отсутствия должной инфраструктуры, отечественных грузовых контейнеров, короткого срока навигации.

Впрочем, констатирует Дегтярев, в ближайшее время этот транспортный коридор ждут большие перемены. На Восточном экономическом форуме был представлен новый проект Большого Северного морского пути, который соединит страну от границ с Норвегией до границ с Северной Кореей. Что это даст экспортерам Челябинской области? Федеральный проект позволит полнее задействовать экономический потенциал региона, где около двух тысяч предприятий-экспортеров. Они смогут участвовать в создании инфраструктуры портов, арктических городов, в строительстве судов или поставлять для этого продукцию, в том числе произведенную силами малого и среднего бизнеса. Усилить эффект как раз поможет новый институт развития.