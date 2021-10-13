Новая госуслуга поможет продавцам Южного Урала показать товар лицом

На Южном Урале для бизнеса стало доступным цифровое изображение произведенного товара с его круговым вращением на 360 градусов. Такую госуслугу запустил центр "Мой бизнес" и, как ожидается, интерактивная фотография поможет предпринимателям выгоднее и быстрее продавать продукцию.

Покупатель сможет детально рассмотреть интересующий его товар в удаленном режиме, не покидая своего места, но при этом увидеть и оценить все нюансы, как будто наблюдает не виртуальный, а реальный предмет.

Воспользоваться предоставленной возможностью вправе все субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в регионе. В результате продавцам не придется возить изделия с собой, чтобы показать потенциальному приобретателю, что упрощает участие коммерсантов в выставках и ярмарках, а также позволит быстрее продвигать произведенную продукцию на собственных сайтах, маркетплейсах, в социальных сетях.

- Мы одними из первых запускаем такую услугу, - рассказала руководитель центра "Мой бизнес" Ирина Казанцева. - Считаем, что она окажется востребованной, так как помогает в развитии любой компании.