Тюменские аграрии собрали более 189 тысяч тонн картофеля

Весна и лето 2021 года преподнесли сельхозпроизводителям Тюменской области немало неприятных сюрпризов: засушливая пора "предрекала" существенный недобор урожая зерновых и зернобобовых культур и сильное отставание в темпах заготовки кормов по сравнению с прошлым сезоном.

- Ожидать рекордов в таких тяжелых климатических условиях сложно, но важно было сохранить продовольственную безопасность региона. И наши аграрии не подвели! С большой долей уверенности можно сказать, что не просто в полном объеме, а даже с запасом население области будет обеспечено местными овощами, молоком и мясом, - прокомментировал ситуацию губернатор Александр Моор на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

На 4 октября региональный департамент АПК предоставил данные по сбору урожая в один миллион тонн зерна всеми хозяйствами. В начале месяца полностью уборку зерновых и зернобобовых культур завершили Исетский, Сладковский, Тюменский и Уватский районы. А вот лидерами по урожайности на начало месяца являлись Абатский (23 центнера с гектара), Ишимский (22), Сорокинский и Ялуторовский районы (21).

Работники убрали 19 тысяч гектаров земли с техническими культурами. Валовой сбор при урожайности в 17 центнеров с гектара составил почти 34 тысячи тонн, сообщили в ведомстве.

Также тюменцы собрали более 189 тысяч тонн картофеля, а овощей - почти 26 тысяч. Урожайность, несмотря на погодные препоны, хорошая - 419 центнеров с гектара.

Параллельно с уборкой аграрии торопятся подготовить почву для будущей посевной (они уже прошли 500 тысяч гектаров, а это почти 70 процентов от плана) и засыпают семена на хранение (163 тысячи тонны, что составляет 88 процентов от плана).

- В эти дни земляки уже на финишной прямой: обмолотили 94 процента зерновых и зернобобовых культур, 90 процентов технических культур, собрали 99 процентов картофеля, - говорит губернатор. - Я благодарен каждому, кто своим трудом помогает сохранять продовольственную безопасность региона, за стойкость, за то, что вы с честью и достоинством несете трудовую вахту и проявляете высочайшее мастерство.

Кстати, найти самую свежую продукцию от местных сельхозпроизводителей можно будет на продовольственной ярмарке 16 октября. В Тюмени для этого откроют четыре площадки в районе Дома Обороны, у Выставочного зала, в Тюменском и Заречном микрорайонах.