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13.10.2021 15:54
Рубрика: Общество

Тюменские школьники создали IT-разработки для взрослого бизнеса

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 235(8586)
Текущая неделя в Тюменском регионе проходит под флагами XIV цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех-2021". Это одно из ключевых событий деловой осени в Западной Сибири. Как говорит директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич, в этот раз "Инфотех" привязан к стратегии цифровой трансформации, не так давно принятой в стране. Федеральные спикеры, в том числе из министерств здравоохранения, цифрового развития и массовых коммуникаций, расскажут участникам о задачах импортозамещения в IT и успешных программных решениях в отраслях. Ожидается приезд представителей как минимум 40 регионов России. По рекомендациям Роспотребнадзора организаторы используют гибридный формат мероприятий и разводят потоки гостей.
Создавать робота-пианиста юным изобретателям было очень интересно, правда, перспективы коммерциализации у этой разработки пока нет. Фото: Ирина Никитина/РГ Создавать робота-пианиста юным изобретателям было очень интересно, правда, перспективы коммерциализации у этой разработки пока нет. Фото: Ирина Никитина/РГ
Создавать робота-пианиста юным изобретателям было очень интересно, правда, перспективы коммерциализации у этой разработки пока нет. Фото: Ирина Никитина/РГ

Не меньший интерес, чем форум и выставка из 55 стендов, вызывает условный "день молодежи" в рамках "Инфотеха", где победители конкурсов и олимпиад по робототехнике и информационной безопасности представляют новые проекты - от информационного школьного чат-бота до конструктора уроков и VR-симулятора полета над объектами, а также знакомятся с потенциальными бизнес-партнерами. Одни ребята только начинают свой путь, а другие уже работают над серьезными заказами.

Фото: iStock
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Семиклассница тобольской школы № 16 имени Неймышева Лиза Леонтьева создала миниатюрного робота, увеличенный образец которого может найти применение на мусоросортировочном заводе. Малыш ловко откручивает крышку на бутылке: как известно, это разные виды пластика и перерабатываются они, соответственно, отдельно. Сейчас подобное действие зачастую выполняют вручную. Изделие школьницы пока осиливает пять крышек в минуту. Когда она доведет до ума второго помощника, подвозящего к первому тару, процесс значительно ускорится.

Устройство на злобу дня презентовал девятиклассник тюменской школы № 88 Виталий Зырянов. Прототип системы доступа с термометрией и дезинфекцией (TDAS) уже протестировали в учебном заведении. В отличие от аналогов, у него небольшой экран для вывода данных о температуре человека, поэтому и себестоимость гораздо ниже. Будущие выпускники физико-математической школы Родион Хафизов, Марина Мельникова и Екатерина Авраменко сделали робота-пианиста - он запрограммирован на воспроизведение музыкальной темы из заграничного телесериала: сверху по части клавиш синтезатора стукают молоточки, будто пальцы человеческой руки. "Основное отличие нашей машины от других проигрывающих устройств - передача более глубоких звуков, без потерь микровибраций, как если бы играл сам пианист", - поясняют юные изобретатели. Начинание интересное, но что с ним делать дальше, кроме как использовать на школьных балах в виде диковинки, команда пока не знает.

Под руководством наставника из областного центра робототехники и АСУ Юрия Зырянова десятиклассник тюменской школы № 13 Илья Черных на чемпионат в рамках "Инфотеха" заявил ArduinoQuest - это программа для обучения детей в робототехнических лабораториях алгоритмам быстрой разработки электронных устройств. С новинкой уже познакомились сельские ученики. Готовятся испытания в технопарке и двух тюменских школах. Но другой проект Зырянова и Черных заслуживает наибольшего внимания. Это устройство дистанционного управления мостовым краном. Такое задание учитель и ученик получили от местного завода железобетонных изделий.

Илья Черных в свои 16 лет уже трудоустроен. Он работает data-инженером в компании, занимающейся разработкой нейросетевых технологий и искусственного интеллекта

- В пандемию очень актуально: крановщик сидит дома, а с мощной техникой общается через приложение в смартфоне. На самом кране в это время трудится также разработанный нами контроллер в виде коробки, начиненной электроникой. Есть аналоги на радиоуправлении, но они значительно дороже. Наше устройство работает через Интернет - связь в таком случае должна быть бесперебойной, - дает пояснения Илья.

Опытный образец готов. Прежде чем запустить его в производство, необходимо провести многомесячные испытания. Команда ждет решения руководства завода, чтобы их начать.

Кстати, Илья в свои 16 лет уже трудоустроен. Он работает data-инженером в местной компании, занимающейся разработкой нейросетевых технологий и искусственного интеллекта.

- Будущее вот за такими ребятами: гибкими, деловыми, которые чувствуют пульс времени, - считает его педагог.

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