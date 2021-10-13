Троих челябинцев обвинили в изнасиловании девочек-подростков

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение троим безработным уроженцам Южного Урала: они подозреваются в изнасиловании девочек 14 и 15 лет.

По информации пресс-секретаря ведомства Александра Шульги, преступление в отношении трех несовершеннолетних школьниц было совершено восьмого октября на съемной квартире в Екатеринбурге в доме на улице Малышева.

"О случившемся под утро девятого октября сообщила мать одной из девочек. На указанный адрес выехал наряд патрульно-постовой службы, который задержал подозреваемых - жителей Троицка 2001, 1993 и 1985 годов рождения", - сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера). Максимальный срок за такие преступления - до 15 лет лишения свободы. Фигуранты заключены под стражу.