Уральских инвесторов протестируют на знание финансовых инструментов

Более 370 тысяч жителей Южного Урала стали инвесторами на фондовом рынке, каждый десятый открыл счет для торговли ценными бумагами - такие данные приводят сотрудники отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России. На 1 июля 2021 года объем активов на этих счетах превышал 100 миллиардов рублей.

Три процента частных инвесторов Челябинской области имеют счета доверительного управления - когда средствами распоряжается управляющий, следуя выбранной клиентом стратегии. Средний размер портфеля в доверительном управлении составил 1,5 миллиона рублей.

Но подавляющее большинство местных инвесторов (97 процентов) все-таки предпочитает самостоятельно решать, куда вкладывать свои кровные. Средняя сумма на их счетах меньше - 255 тысяч рублей. Регулятор, однако, предупреждает, что самостоятельное управление активами несет определенные риски, которые связаны главным образом с недостаточной квалификацией самих частных инвесторов.

Поэтому для защиты их прав и интересов с 1 октября 2021 года введено обязательное тестирование перед сделками со сложными финансовыми продуктами.

- Путь к успешному инвестированию лежит через определенный набор знаний об инструментах фондового рынка. Тестирование должно показать самому инвестору, насколько он понимает особенности и риски выбранного продукта. Если тест не сдан, возможно, стоит отложить покупку выбранного инструмента и дополнительно изучить теорию, - комментирует новшество управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.