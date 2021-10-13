В Челябинске придумали эффективный способ борьбы с сосульками

Группа компаний, специализирующаяся на разработке современных отопительных систем, презентует заинтересованным организациям изобретение, которое позволит избавить крыши многоэтажек от сосулек, угрожающих прохожим. Разработка очень актуальна для крупных городов, где ее могут взять на вооружение застройщики, внедряя еще на этапе проектирования зданий.

Сосулька образуется на самой кромке крыши, объясняет гендиректор группы компаний Игорь Панасюк. Если край кровли окажется горячим, сосулька не сможет "зацепиться". Реализуя такую технологию, разработчики придумали, как разместить нагревательный элемент - плоский греющий кабель - внутри куска кровельного железа, подвести ток. В прошлом году состоялись испытания системы и на мягкой кровле. Модульные нагреватели хорошо "отжигают" сосульки и на скатных шиферных крышах: для них готовых решений раньше вообще не было.

Модули выдерживают повышенную влажность, а вся система изготовлена из российских материалов. Благодаря этому проекту компания вошла в число резидентов инновационного центра "Сколково".