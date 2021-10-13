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13.10.2021 15:51

В Челябинске трамваю обеспечат приоритет для ускорения движения

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 235(8586)
В столице Южного Урала, где в новой транспортной концепции приоритет отдан экологичному электротранспорту, стартовал эксперимент по ускорению передвижения "городских тихоходов". 4 октября мэрия объявила аукцион на проведение работ по оптимизации дорожного движения на 11 городских перекрестках, где специальные индуктивные детекторы будут давать сигнал светофорам для приоритетного проезда трамвая.
Там, где пути обособлены, заторы на рельсах возникают реже. Фото: Татьяна Андреева/РГ Там, где пути обособлены, заторы на рельсах возникают реже. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Там, где пути обособлены, заторы на рельсах возникают реже. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Через три-четыре года, по планам властей, трамваи в Челябинске станут курсировать по земле и под землей и должны передвигаться намного быстрее. И если для разгона в тоннелях кроме подъемов с глубины помех не ожидается, то на городских улицах трамваю уже сейчас решили придать ускорение за счет преимущества, в первую очередь перед автомобилями, создающими помехи на оживленных перекрестках.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Как пояснил, отвечая на вопросы "Российской газеты", вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, в качестве пилотных участков выбраны 10 перекрестков на проспекте Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина, то есть по всему маршруту, связывающему городской центр со спальными районами северо-запада. А еще светофор у трамвайного депо по улице Первой Пятилетки - там необходимо снять помехи при выходе вагонов на линию.

Технология такова: индуктивные петли, заложенные под рельсы, обеспечат вагонам "зеленую волну" при движении через перекресток. Причем рассчитывать оптимальную фазу переключения светофора с учетом дорожной ситуации будет компьютер. К примеру, при подъезде трамвая на остановку включится красный свет, чтобы пассажиры могли перейти дорогу и сесть в вагон, а затем загорится зеленый, чтобы трамвай не задерживался на остановке.

По словам Куляшова, в результате время движения трамваев на северо-запад, по самым скромным подсчетам, сократится на 10 минут. Средняя скорость движения должна вырасти на 25 процентов. В идеале же увеличить ее вдвое - с 12,5 до 25 километров в час.

В часы пик скорость вагонов из-за помех на путях падает до восьми километров в час

Еще один способ разогнать трамвай - убрать с путей другой транспорт. До конца года в Челябинске дорожной разметкой и знаками, бордюрами и специальными дорожными столбиками намерены оградить наиболее проблемные участки трамвайной сети в разных районах города.
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- По статистике, автомобиль перевозит в среднем 1,3 человека, в то время как трамвай вмещает более 100 пассажиров, поэтому справедливо дать ему приоритет, - пояснили идею в миндортрансе региона. - Обособление трамвайных путей позволит повысить скорость и регулярность движения общественного транспорта, исключит выезд на рельсы личных автомашин и тем самым снизит аварийность на перекрестках.

По данным ГИБДД, в прошлом году в Челябинске зафиксировано 163 ДТП с участием трамваев. С начала этого года - 77. В часы пик скорость вагонов из-за помех на путях падает до восьми километров в час. Особенно это характерно для перегруженных транспортом улиц Свободы, Труда, Российской, Цвиллинга, Карла Маркса и проспекта Победы.

После запуска проекта добираться до места быстрее смогут пассажиры трамваев 13 городских маршрутов. В общей сложности будут обособлены 30 километров трамвайных путей из общей протяженности чуть более 60 километров. По данным разработчиков новой транспортной концепции из Южно-Уральского госуниверситета, положительные изменения почувствуют до 100 тысяч пассажиров.

Кстати

В этом году в Челябинске отремонтируют первые пять километров путей на аварийных участках улиц Цвиллинга и Первой Пятилетки, а также 26 трамвайных переездов и 27 "высоких" остановочных платформ, обеспечивающих безопасную посадку и высадку пассажиров.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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