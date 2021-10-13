В Челябинске трамваю обеспечат приоритет для ускорения движения

В столице Южного Урала, где в новой транспортной концепции приоритет отдан экологичному электротранспорту, стартовал эксперимент по ускорению передвижения "городских тихоходов". 4 октября мэрия объявила аукцион на проведение работ по оптимизации дорожного движения на 11 городских перекрестках, где специальные индуктивные детекторы будут давать сигнал светофорам для приоритетного проезда трамвая.

Через три-четыре года, по планам властей, трамваи в Челябинске станут курсировать по земле и под землей и должны передвигаться намного быстрее. И если для разгона в тоннелях кроме подъемов с глубины помех не ожидается, то на городских улицах трамваю уже сейчас решили придать ускорение за счет преимущества, в первую очередь перед автомобилями, создающими помехи на оживленных перекрестках.

Как пояснил, отвечая на вопросы "Российской газеты", вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, в качестве пилотных участков выбраны 10 перекрестков на проспекте Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина, то есть по всему маршруту, связывающему городской центр со спальными районами северо-запада. А еще светофор у трамвайного депо по улице Первой Пятилетки - там необходимо снять помехи при выходе вагонов на линию.

Технология такова: индуктивные петли, заложенные под рельсы, обеспечат вагонам "зеленую волну" при движении через перекресток. Причем рассчитывать оптимальную фазу переключения светофора с учетом дорожной ситуации будет компьютер. К примеру, при подъезде трамвая на остановку включится красный свет, чтобы пассажиры могли перейти дорогу и сесть в вагон, а затем загорится зеленый, чтобы трамвай не задерживался на остановке.

По словам Куляшова, в результате время движения трамваев на северо-запад, по самым скромным подсчетам, сократится на 10 минут. Средняя скорость движения должна вырасти на 25 процентов. В идеале же увеличить ее вдвое - с 12,5 до 25 километров в час.

В часы пик скорость вагонов из-за помех на путях падает до восьми километров в час

Еще один способ разогнать трамвай - убрать с путей другой транспорт. До конца года в Челябинске дорожной разметкой и знаками, бордюрами и специальными дорожными столбиками намерены оградить наиболее проблемные участки трамвайной сети в разных районах города.

- По статистике, автомобиль перевозит в среднем 1,3 человека, в то время как трамвай вмещает более 100 пассажиров, поэтому справедливо дать ему приоритет, - пояснили идею в миндортрансе региона. - Обособление трамвайных путей позволит повысить скорость и регулярность движения общественного транспорта, исключит выезд на рельсы личных автомашин и тем самым снизит аварийность на перекрестках.

По данным ГИБДД, в прошлом году в Челябинске зафиксировано 163 ДТП с участием трамваев. С начала этого года - 77. В часы пик скорость вагонов из-за помех на путях падает до восьми километров в час. Особенно это характерно для перегруженных транспортом улиц Свободы, Труда, Российской, Цвиллинга, Карла Маркса и проспекта Победы.

После запуска проекта добираться до места быстрее смогут пассажиры трамваев 13 городских маршрутов. В общей сложности будут обособлены 30 километров трамвайных путей из общей протяженности чуть более 60 километров. По данным разработчиков новой транспортной концепции из Южно-Уральского госуниверситета, положительные изменения почувствуют до 100 тысяч пассажиров.

Кстати

В этом году в Челябинске отремонтируют первые пять километров путей на аварийных участках улиц Цвиллинга и Первой Пятилетки, а также 26 трамвайных переездов и 27 "высоких" остановочных платформ, обеспечивающих безопасную посадку и высадку пассажиров.