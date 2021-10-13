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13.10.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге для мониторинга безопасности школ внедрят нейросеть

Текст: Анна Шиллер ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Школьники сегодня не вызывают друг друга "на стрелу", но все чаще используют вербальное давление. Чтобы предотвратить его, уральские разработчики IT-технологий предложили встроить в систему школьного видеонаблюдения прослушивающее устройство. Оно поможет не только определить инициатора конфликта, но и быстро среагировать на чрезвычайную ситуацию. До конца года его в качестве эксперимента запустят в двух школах Екатеринбурга.

Распознающая речь нейросеть оперативно передаст сигнал завучу или охраннику. Аудиосистема будет включать запись происходящего, услышав стоп-слова - например, "бомба" и звуки, которые в нее загрузят - например, битого стекла или лязг затвора.

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"Изначально мы использовали эту технологию для борьбы с мошенниками, которые через домофон пытались выманить деньги у жильцов многоэтажек. Но там оператор системы получал голосовую запись, а в случае со школой он увидит, что происходит в момент разговора, и сможет оценить контекст", - объясняет принцип работы основатель IT-компании Леонид Стариков.

За пределы школы записи не выйдут - после установки доступ к ним получат только сотрудники учреждения. Необходимые устройства планируют разместить в школьных коридорах на средства городского бюджета. Пилотный проект введут, когда будет согласован набор потенциально "опасных" слов и назовет участников эксперимента.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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