В Свердловской области завершились Свято-Елисаветинские чтения

Третьи Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения, организованные Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", прошли в Свердловской области в честь обретения мощей Великой Княгини Елисаветы Федоровны.

Чтения, во время которых было заслушано 20 докладов ученых мира, открылись в Екатеринбурге, а продолжились в Алапаевске литургией и молебном на месте убиения Елисаветы Федоровны Романовой и ее родственников в 12 километрах от столицы Урала, где возведен мужской монастырь.

...Шел дождь. Прихожане говорили, что плачет небо.

Елисавета Федоровна Романова, сестра последней императрицы, вдова губернатора Москвы, погибшего в 1905 году от бомбы Каляева, оставила светское общество, распродала имущество и основала уникальную Марфо-Мариинскую обитель в Москве, оказывала помощь раненым солдатам в Русско-японскую и Первую мировую войны. Но в ночь с 17 на 18 июля 1918 года в Алапаевске произошли события, которые навсегда связали город с мировой историей, когда большевики сбросили ее и ее родных в каменноугольную шахту. Оттуда ее прах 11 октября был поднят и через фронты Гражданской войны, через Китай был доставлен в Иерусалим Белой армией, где и захоронен в 1921 году, соединив Христа с Русью.

А ведь весной 1917-го Елизавета Федоровна могла бы покинуть Россию. По поручению кайзера Вильгельма ей предложили помощь. Она отказалась. Второй раз германское правительство добилось согласия советской власти на выезд великой княгини после заключения Брест-Литовского мира. Но она опять отказалась.

Участники Третьих Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений. Фото: Татьяна Хорошилова

- Сохранение исторической памяти, - считает глава фонда ЕСПО Анна Громова, организатор Чтений, - вопрос национальной безопасности. Сохранять историческую память большой и важный труд, великое дело. Следующий год - Петровский. Мы должны объединить исторические достижения Императорской России, в том числе достижения Советской России, - и победы в Великой Отечественной войне во имя защиты Отечества.

Сохранение исторической памяти - вопрос национальной безопасности. Сохранять историческую память - большой и важный труд, великое дело

В рамках Чтений в Алапаевске заложен камень в основание будущего храма в честь Александра Невского на том самом месте, где храм 100 лет стоял, ведь Елисавета Федоровна Романова была его родственницей.