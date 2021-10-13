В Тюмени открылся филиал торгового дома Минского моторного завода

Фото: minprom.gov.by

Производитель новейших белорусских дизельных и газопоршневых двигателей - ММЗ - открыл филиал своего торгового дома и на юге Западной Сибири. В одном из любимых мегаполисов россиян - Тюмени.

Кстати, в этом индустриальном центре, сообщается на сайте Министерства промышленности Беларуси, уже успешно функционирует сервисный центр Минского моторного завода, что и стало определяющим фактором для расширения присутствия белорусского производителя в очередном рыночном сегменте Союзного государства. Теперь продажи продукции и их сервисное обслуживание будут проводиться в одном месте, а двигатели, по мнению их создателей, "получат более широкую известность и масштабную применяемость в западносибирском регионе".

На открытии филиала ТД "ММЗ" присутствовали представители посольства Беларуси в Тюменской области, администрации области, а также руководители из соседних областей России. "Представители Минского моторного завода, побывавшие на открытии, провели переговоры с потенциальными потребителями продукции. Намечены пути развития и перспективного сотрудничества", - сообщили на предприятии.

Резоны для масштабной кооперации, констатируют аналитики, очевидны. Ведь белорусские машиностроители выпускают более ста модификаций двигателей, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.

Двигатели с маркой ММЗ поставляются на конвейеры стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция завода продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки.