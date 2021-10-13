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13.10.2021 09:02
Рубрика: Общество

Видео: Тысячи саженцев ели уничтожили дрифтеры в уральском питомнике

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Фото, видео: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 234(8585)
Следы от лихих разворотов на поле с саженцами елочек видны до сих пор, хотя с момента тайных гонок прошла не одна неделя. Там, где прошлись колеса автомобиля, крохотные ростки либо выдраны с корнем, либо пожелтели и засыхают стоя.

По оценке специалистов, любители газануть уничтожили в питомнике за несколько часов более 30 тысяч молодых растений. Лесники, опекающие уцелевшие растения, намерены вычислить и наказать дрифтеров. Правда, пока из улик - только следы протекторов, но опускать руки лесные детективы не собираются.

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- Вот видите, какие еще крохи эти елочки. Посев нынешнего года, иголки мягче травинок. Лето было засушливое, к осени на сантиметр от земли едва вытянулись, а по ним - машиной, - показывает корреспондентам "РГ" картину бедствия лесник Валентин Шалагин.

Ростки действительно настолько крохотные, что даже ступать по полю страшно: вдруг да придавишь будущую лесную красавицу. В отличие от соседних участков питомника, где за три- четыре года посадки превратились в невысокую колючую изгородь, здесь возникает ощущение голой поляны. К счастью, оно обманчиво. Ель - дерево стойкое, и лесники рассчитывают, что часть сеянцев к следующему лету оклемается, подрастет. А через пять лет их пересадят на территорию, где требуется восстановить зеленую зону.

Питомник Березовского лесничества - крупнейший на Среднем Урале. Именно он обеспечивает елями половину лесничеств региона. В прошлом году, к примеру, в районы области отправили более полутора миллиона подросших елочек. Приблизительно столько необходимо, чтобы восстановить четыреста гектаров леса.

Малыши успели вырасти всего на несколько сантиметров. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Получается, дрифт на полях с саженцами - не лучше безобразий, творимых черными лесорубами. Покатушки оставили без нового поколения сотни гектаров, - поясняет директор Березовского лесничества Александр Петров.

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По версии лесников, подавили ростки не опытные дрифтеры, а молодежь, решившая опробовать возможности отечественной "Лады". Куролесили, видимо, спьяну: на обочине поля остались пустые бутылки и угли от костра. Просьбу помочь в поимке лихачей сотрудники лесничества выложили в соцсетях, получив в ответ десятки откликов возмущенных земляков-единомышленников, но, к сожалению, ни одного свидетельства, которое можно "пришить" к делу. Питомник находится недалеко от большого тракта, но в тупике лесной дороги. Из ближайшего жилья въезд не виден. Из-за обособленности поля даже забором не ограждали и предупреждающего знака не ставили. Сейчас, видимо, придется строить оборонительные сооружения.

- Местные рассказывают, что поле посреди леса заинтересовало и любителей покататься на снегоходах. Мы уже заказали аншлаги и видеоловушки, чтобы фиксировать каждого подъезжающего. В обиду наших питомцев не дадим, - заверил Валерий Шалагин.

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