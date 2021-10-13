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13.10.2021 07:43
Рубрика: Власть

Региональные власти смогут прописывать правила выгула собак

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Правительство России поддержало законопроект, дающий региональным властям полномочия детально прописывать правила выгула собак: вплоть до длины поводка. Соответствующие поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.
Местные власти смогут устанавливать предельную численность домашних животных, чтобы отдельные хозяева не превращали свои квартиры в антисанитарные зверинцы. Фото: Александр Корольков Местные власти смогут устанавливать предельную численность домашних животных, чтобы отдельные хозяева не превращали свои квартиры в антисанитарные зверинцы. Фото: Александр Корольков
Местные власти смогут устанавливать предельную численность домашних животных, чтобы отдельные хозяева не превращали свои квартиры в антисанитарные зверинцы. Фото: Александр Корольков

При этом местные власти смогут устанавливать не только правила выгула, но и правила содержания домашних животных. Инициатива уже рассматривается в Госдуме. В правилах содержания домашних животных, помимо прочего, власти получат возможность устанавливать предельную численность домашних животных, чтобы отдельные хозяева, как это бывает, не превращали свои квартиры в антисанитарные зверинцы.

Фото: iStock
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Эксперты напоминают, что в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. В нем установлены только самые общие требования к содержанию и выгулу домашних животных. Нормы правильные, но этого мало. Разработчики законопроекта уверены: правила надо детализировать. Сделать это смогут региональные власти с учетом местной специфики.

Как узнать вид участка

Уточнить вид разрешенного использования земельного участка можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости. Это можно сделать с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, в офисах МФЦ, на портале "Госуслуги", а также на сайте подведомственного ФГБУ "ФКП Росреестра". В этом случае информация будет указана в разделе "Виды разрешенного использования". Также можно воспользоваться сервисом "Публичная кадастровая карта". Для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер.

Какие права у птиц

Согласно классификатору, разведение сельскохозяйственных животных разрешено на землях сельскохозяйственного назначения. В частности, на участках с такими видами разрешенного использования, как 1.7 "Животноводство", 1.8 "Скотоводство", 1.10 "Птицеводство" и т.д. "Сейчас для многих людей подсобное хозяйство на своих сотках становится жизненно необходимым, - говорит старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Наталья Пшеничникова. - Кстати, вид разрешенного использования земли можно изменить путем написания заявления в Росреестр. В таком заявлении нужно обосновать причины смены вида разрешенного использования. Если специалисты сочтут такие причины уважительными, то категория земель будет изменена".

В свою очередь, в пресс-службе Росреестра обращают внимание, что изменение вида разрешенного использования земельного участка может повлечь изменение его кадастровой стоимости, а также величины земельного налога.

Обратите внимание!
Фото: Photoxpress
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Если у вашего участка основной ВРИ 13.1 "Ведение огородничества", то строительство жилого и садового дома на нем запрещено. Разрешено лишь возведение хозяйственных построек для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Не стоит путать данный вид с 13.2 - "Ведение садоводства", где строительство жилого дома допускается.

Аналогичная ситуация с ВРИ 1.16 "Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках", где разрешено только производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства. При этом ВРИ 2.2 "Для ведения личного подсобного хозяйства" такое строительство разрешает.

Пресс-служба Росреестра

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