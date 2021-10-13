РЭН: Россия может стать лидером на мировом рынке водорода

Водородная энергетика набирает обороты. Многие страны (около 20), в том числе и Россия, уже приняли стратегии развития водородной энергетики, а реальные инвестиции в водородные проекты достигли почти 200 млрд долларов. Это очень большой и перспективный рынок, на котором Россия должна занять одну из лидирующих позиций. Об этом сообщил вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса "Русатом Оверсиз" Антон Москвин, выступая на РЭН-2021.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы строят свои водородные стратегии на зависимости от импорта, их собственного водорода будет недостаточно. И это возможность для России присутствовать на этих рынках, считает руководитель инвестиционного дивизиона "Роснано" Алишер Каланов.

Технологии производства водорода известны, основная проблема связана с тем, что процесс это дорогой, особенно если речь идет о производстве "зеленого водорода" (5-6 долларов за килограмм), получаемого путем электролиза воды на базе возобновляемых источников энергии. У России наибольшие перспективы с "голубым водородом", выделяемым из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения СО 2 . Его цена значительно ниже - около 1,5 доллара за килограмм. Также наша страна может производить водород на базе атомных электростанций - "желтый водород". Себестоимость его производства - около 4,5 доллара за килограмм.

Считается, что Европа в первую очередь, заинтересована в "зеленом" водороде, а страны Азии станут потенциальным рынком для "голубого" и "желтого" водорода. Но по мнению управляющего директора, партнера BCG Владимира Рогова, в мировом энергобалансе ископаемые источники еще долго будут занимать до 70%. Мы не прыгнем сразу в будущее, не перейдем на "зеленый водород". Очень много разговоров о том, водород какого цвета более предпочтителен сейчас, но на самом деле пока ни одна страна даже не запретила импорт нефти и газа, отметил Рогов.

Будущее мирового рынка водорода - это пока одна большая неопределенность, считает директор Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН Антон Максимов. Неизвестно, какой он будет по размерам, и даже прогнозы к 2030 году по экспорту водорода колеблются чрезвычайно сильно - от 2 до 12 миллионов тонн. Он также подчеркнул, что если Россия к 2030 году хочет производить, использовать и продавать водород на внешних рынках, то необходимо преодолеть ряд технологических барьеров. Технологии, которые использовались раньше, отстали скорее не по качеству самих технологических решений, а по инжинирингу больших систем, уточнил Максимов.

Здесь также можно вспомнить, что системы безопасного хранения водорода также очень дороги, а рентабельных методов его транспортировки в промышленных масштабах пока не существует. Все это предстоит создать, а для этого очень важно развитие внутреннего рынка водорода, которое невозможно без участия государства.

По мнению директора Инфраструктурного центра Energynet Дмитрия Холкина, внутренний рынок водорода будет первое время регулируемым. И здесь очень важны будут субсидии для покупателей низкоуглеродного водорода, как рыночные стимулы к его использованию.

Нужно вместе с государством смотреть не только на регуляторную базу, которая обеспечит реализацию такого рода масштабных, очень энергоемких и дорогих проектов, но и на дополнительные стимулы по их реализации, считает директор по стратегии, слияниям и поглощениям "Металлоинвест" Юрий Гаврилов.