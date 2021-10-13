РФ и ЕС провели встречу по признанию сертификатов о вакцинации от COVID

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Представители России провели встречу с коллегами из Евросоюза, где обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"Во время переговоров стороны наметили ближайшие совместные шаги", - говорится в сообщении, передает ТАСС.
Будет проведен ряд консультаций, чтобы уже окончательно согласовать основные правовые и технические параметры для взаимного признания сертификатов.
В российском ведомстве напомнили, что работа по взаимному признанию сертификатов необходима для того, чтобы граждане России могли свободно передвигаться на территории ЕС и наоборот.