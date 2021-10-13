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13.10.2021 15:55
Рубрика: Экономика

РФПИ: "Спутник Лайт" оказался эффективнее многих двухкомпонентных вакцин

Текст: Ирина Невинная

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил сегодня данные об эффективности российской однокомпонентной вакцины против СОVID-19 "Спутник Лайт" против штамма "дельта". Российский препарат защищает от мутировавшего вируса лучше большинства других двухкомпонентных вакцин.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Спутник Лайт", который фактически является первым компонентом "Спутника V", защищает лучше, чем многие двухкомпонентные вакцины", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, подчеркнув, что это уникальная особенность нашей вакцины.

Пострегистрационные исследования "Спутника Лайт" проводились в ходе массовой вакцинации в нескольких странах.

Убедительные данные о безопасности и высокой эффективности однокомпонентной российской вакцины получило Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. Эффективность применения "Спутника Лайт" при применении у пожилых граждан составила в этой стране 78,6-83,7%. Данные, полученные в еще одном латиноамериканском государстве - Парагвае, где также вакцинацию проводили однокомпонентным препаратом, говорят о еще большем уровне эффективности - 93,5%.

"Спутник Лайт" также опробовался в комбинации с вакцинами других производителей, в частности по инициативе РФПИ российскую вакцину применяли для прививки вместе с препаратом AstraZeneca (вводились поочередно две дозы). Результаты положительные, отмечают в РФПИ.

Такие исследования в настоящее время продолжаются в Азербайджане, Аргентине, ОАЭ.

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