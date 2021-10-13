РФПИ: "Спутник Лайт" оказался эффективнее многих двухкомпонентных вакцин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил сегодня данные об эффективности российской однокомпонентной вакцины против СОVID-19 "Спутник Лайт" против штамма "дельта". Российский препарат защищает от мутировавшего вируса лучше большинства других двухкомпонентных вакцин.

"Спутник Лайт", который фактически является первым компонентом "Спутника V", защищает лучше, чем многие двухкомпонентные вакцины", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, подчеркнув, что это уникальная особенность нашей вакцины.

Пострегистрационные исследования "Спутника Лайт" проводились в ходе массовой вакцинации в нескольких странах.

Убедительные данные о безопасности и высокой эффективности однокомпонентной российской вакцины получило Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. Эффективность применения "Спутника Лайт" при применении у пожилых граждан составила в этой стране 78,6-83,7%. Данные, полученные в еще одном латиноамериканском государстве - Парагвае, где также вакцинацию проводили однокомпонентным препаратом, говорят о еще большем уровне эффективности - 93,5%.

"Спутник Лайт" также опробовался в комбинации с вакцинами других производителей, в частности по инициативе РФПИ российскую вакцину применяли для прививки вместе с препаратом AstraZeneca (вводились поочередно две дозы). Результаты положительные, отмечают в РФПИ.

Такие исследования в настоящее время продолжаются в Азербайджане, Аргентине, ОАЭ.