Роспотребнадзор усилил контроль за опасными продуктами и игрушками

Роспотребнадзор усилил контроль над оборотом ряда товаров, которые поступают из-за границы, из-за информации о содержании в них опасных веществ. Об этом рассказали в ведомстве.

Контроль был усилен в отношении восьми видов пищевой продукции, в которой, по данным систем оповещения о безопасности продуктов, могут быть афлатоксин и пестициды. Речь идет о ядрах фундука из Грузии, турецких лимонах, индийской пшенице, грушах из Китая, мягком органическом масле из Бельгии и апельсинах из Египта.

Кроме того, усилен контроль в отношении шести видов непродовольственных товаров, которые будут проверять на опасные вещества, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Так, игрушечные пианино из Китая подозревают в содержании свинца и кадмия, а в кожаной обуви для новорожденных французского производства специалисты будут искать хром VI.