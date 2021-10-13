Россия может выделить 6 тысяч доз "Спутника V" Центральной Америке

Российские власти могут безвозмездно передать шесть тысяч доз вакцины "Спутник V" государствам - членам Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН). Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой ПАРЛАСЕН Фанни Каролиной Фернандес на полях III Евразийского женского форума.

"В настоящее время на рассмотрении правительства РФ находится поступившее в Совет Федерации ваше обращение о выделении на безвозмездной основе шести тысяч доз вакцины "Спутник V" для пожарных служб государств - членов ПАРЛАСЕН", - сказала Матвиенко. - Мы активно работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение", - добавила она.

Матвиенко также напомнила, что по просьбе ПАРЛАСЕН Совфед организовал поставку тест-систем для диагностики коронавируса.