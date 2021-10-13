Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина

Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина, говорится в статистике Кембриджского университета. Ученые оценили долю страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров по состоянию на август в 11,23% (в июле - 6,8%).

На первом месте оказались США - 35,4%, на втором - Казахстан (18,1%).

В свою очередь Китай, который лидировал на протяжении нескольких лет, вообще ушел из рейтинга. Доля страны за четыре месяца упала с 46% до нуля. Это связано с полным запретом властей на майнинг криптовалют.

Во время Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак заявил, что власти прорабатывают вопрос майнинга в части электроэнергетики. "Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения", - отметил чиновник.