Россияне написали юбилейный экономический диктант

В России и в странах ближнего зарубежья, в том числе в Казахстане, Беларуси, Монголии, Таджикистане, Армении, Узбекистане, состоялся пятый Всероссийский экономический диктант, организованный Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов. Экономический диктант написали более 200 тысяч человек. За пять лет это рекорд.

"С каждым годом число участников акции растет, расширяется и ее география, - рассказал президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов Сергей Бодрунов. - Это говорит о высокой социальной значимости акции. В современном мире экономическая грамотность необходима каждому: она позволяет составить объективное представление о текущей социально-экономической повестке, эффективно управлять личными финансами, оценивать финансовые возможности и риски".

Россияне писали экономический диктант как онлайн, так и на региональных площадках. Символический старт акции был также дан в Москве в "Каминном зале" Дома экономиста на Тверской - штаб-квартире организаторов экономического диктата: Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов. В Дом экономиста пригласили лучших из лучших: победителей всероссийских молодежных проектов ВЭО России и Международного союза экономистов, активных участников молодежной сессии третьего международного Московского академического экономического форума. Молодые люди готовились к экономическому диктанту основательно.

- Я прошелся по курсу экономической истории России, изучил нормативные акты, определяющие актуальную экономическую повестку, - поделился Александр Мирский, студент МГИМО МИД России.

В какой форме черти платили оброк попу из сказки Пушкина, каких экономических взглядов придерживался Евгений Онегин, кто платил налог на бездетность в СССР и что отражают индексы бигмака и губной помады? Чтобы ответить на вопросы диктанта в этом году, участникам нужно было не только быть в курсе основных вех экономической истории страны, разбираться в актуальной социально-экономической повестке, но и обладать широким кругозором.

- Интересный вопрос был, с чем связано появление ребристых краев у монет. Посмотрю дома правильный ответ, - отметил Артем Шакин, студент МАИ.

- Я, например, не знала, что СССР платил за производство в нашей стране пепси-колы не деньгами, поскольку советский рубль был неконвертируемым, - рассказала Дарья Землянская, студентка МГИМО МИД России.

С каждым годом число участников диктанта растет, расширяется и его география

По итогам экономического диктанта будет опубликован аналитический отчет, который даст представление об уровне экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам России.

Результаты экономического диктанта представят на Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному празднику - Деню экономиста и 30-летию Международного союза экономистов, которое состоится 11 ноября.