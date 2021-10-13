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13.10.2021 10:45
Рубрика: Экономика

Россияне смогут расплачиваться картой "Мир" в МФЦ

Текст: Анастасия Алексеевских
С 1 января 2022 года карту "Мир" должны принимать для оплаты госпошлин и иных платежей в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития, опубликован на портале regulation.gov.ru.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт", - говорится в постановлении.

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Проект подготовлен в целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также совершенствования системы их предоставления в МФЦ, следует из пояснительной записки к проекту. Там уточняется, что изменения обусловлены сложившейся в МФЦ практикой.

"Минэкономразвития совместно с Общероссийским общественным движением "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" провело мониторинг возможности совершения оплаты государственной пошлины, иных платежей за предоставление государственных услуг в офисах МФЦ субъектов Российской Федерации, а также анализ механизмов уплаты государственной пошлины и иных платежей в МФЦ", - говорится в пояснительной записке. По результатам мониторинга в ряде субъектов России были выявлены случаи некачественного обслуживания заявителей в случае совершения ими оплаты государственной пошлины.

В связи с необходимостью проведения субъектами Российской Федерации организационных мероприятий, проектом постановления предусмотрен срок вступления в силу постановления - 1 января 2022 года, уточняется в пояснительной записке.

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