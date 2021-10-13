Россияне стали чаще покупать туры в сегменте люкс

За три квартала 2021 года россияне потратили на отдых на 3,6 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие выводы делает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на основании исследования оператора фискальных данных OFD.ru. В АТОР считают, что цифры растут не только из-за общего роста цен на путевки, но и уклона продаж в сторону дорогих поездок.

Наиболее показательным стал третий квартал 2021 года. В АТОР обращают внимание, что в этот период сработал эффект отложенного из-за пандемии спроса. Также были открыты такие массовые направления как Турция и Египт. При этом, по мнению экспертов, самой важной причиной увеличения среднего чека на отдых в этот период стали рост цен на авиабилеты и отели. По данным ассоциации, по сравнению с 2020 годом цены на летнее размещение на российских курортах в сегменте 4-5 "звезд" выросли в среднем на 18-25 процентов, в сегменте 3 "звезды" - до 12 процентов.

Кроме того, по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, россияне стали покупать больше люксовых туров. Так, самым дорогим проданным туром в этом году стали Мальдивы - за 11,5 миллиона рублей, внутри России самым дорогим оказался тур в Крым - за 1,2 миллиона рублей.