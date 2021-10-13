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13.10.2021 15:44
Рубрика: Экономика

Россияне стали покупать больше валюты на бирже

Текст: Анастасия Алексеевских

ЦБ отметил переток покупок валюты гражданами: теперь больший ее объем они покупают на бирже, а не в банках. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", который регулятор опубликовал в среду.

Фото: istock
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"Основное изменение произошло в структуре покупок: теперь больший объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки, - уточняется в обзоре. - Это способствует большей прозрачности курсообразования, повышению эффективности и ликвидности биржевого валютного рынка. В то же время рост участия физических лиц в биржевых торгах в дальнейшем может стать фактором усиления волатильности валютного курса в периоды нестабильной экономической конъюнктуры".

Как отмечает Банк России, на фоне низких процентных ставок и расширения возможностей инвестиций физические лица повысили активность на финансовом рынке.

"Развитие российского финансового рынка делает торговлю на бирже более доступной для массового инвестора, - уточнил регулятор. - Открытие брокерского счета позволяет физическим лицам не только заниматься биржевой торговлей ценными бумагами и ПФИ, но и совершать операции с иностранной валютой".

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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