Россияне стали покупать больше валюты на бирже

ЦБ отметил переток покупок валюты гражданами: теперь больший ее объем они покупают на бирже, а не в банках. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", который регулятор опубликовал в среду.

"Основное изменение произошло в структуре покупок: теперь больший объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки, - уточняется в обзоре. - Это способствует большей прозрачности курсообразования, повышению эффективности и ликвидности биржевого валютного рынка. В то же время рост участия физических лиц в биржевых торгах в дальнейшем может стать фактором усиления волатильности валютного курса в периоды нестабильной экономической конъюнктуры".

Как отмечает Банк России, на фоне низких процентных ставок и расширения возможностей инвестиций физические лица повысили активность на финансовом рынке.

"Развитие российского финансового рынка делает торговлю на бирже более доступной для массового инвестора, - уточнил регулятор. - Открытие брокерского счета позволяет физическим лицам не только заниматься биржевой торговлей ценными бумагами и ПФИ, но и совершать операции с иностранной валютой".