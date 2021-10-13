Росстат сообщил о подорожании овощей и мяса

На прошлой неделе, с 5 по 11 октября, цены на большинство продуктов росли высокими темпами, следует из данных Росстата. Так, огурцы подорожали на 10,9%, помидоры - на 9,7%, картофель - на 4,4%. Мясо птицы прибавило в цене 1,5%, свинина - 0,6%, говядина - 0,3%. С начала года птица выросла в цене на 22,6%, свинина - 13,9%, говядина - 11,9%.

Аномальный для этого времени года рост цен на овощи и мясо стали основанием для повышения Минэкономразвития прогноза инфляции к концу года с 5,8% до 7,4%. Овощи и картофель растут в цене из-за непогоды: картофель практически невозможно убирать в дождь, а для тепличных помидоров и огурцов пришлось раньше времени включить отопление. Также дорожают яйца - на прошлой неделе рост составил 3,3%.

Вместе с тем на прошлой неделе к овощам и мясу добавились также гречка (плюс 0,9%), сахар (0,5%). Гречка дорожала и в сентябре, но тогда это была крупа из старого урожая гречихи. Из нового гречка должна была поступить в магазины как раз в начале октября. Сахар тоже уже вырабатывается из нового урожая. При этом и под гречиху, и под сахарную свеклу в этом сезоне задействовано больше площадей, чем в прошлом году. На сахар до лета между производителями и торговыми сетями действовали соглашения о заморозке цен. Для стабилизации цен на гречку власти запрещали ее экспорт на летний период.

Подсолнечное масло, на которое до 1 октября также цены были заморожены, подорожало на прошлой неделе на 0,1%.

Также выросли цены на сметану (0,7%), муку пшеничную (0,6%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (0,5%), масло сливочное, молоко пастеризованное, хлеб ржаной, рис, макаронные изделия (0,4%), молоко стерилизованное, творог жирный (0,3%), вермишель (0,2%), маргарин, консервы овощные для детского питания, водку - на 0,1%.

Снизились цены на чай черный - на 0,7%, пшено - на 0,2%, баранину и рыбу мороженую - на 0,1%.

В целом инфляция на прошлой неделе составила 0,2%, с начала года - 5,71%.