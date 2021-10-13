Рост квартплаты определят на несколько лет вперед

Сейчас предельные индексы подорожания коммунальных услуг определяются только на следующий год. По новым правилам регионы после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) смогут устанавливать их на несколько лет вперед. Это гарантирует инвесторам возврат вложений в модернизацию ЖКХ. ФАС рассчитывает, что совместно с комплексом других мероприятий это позволит к 2030 году увеличить инвестиции в ЖКХ до 1 трлн рублей. Кроме того, это улучшит качество услуг.
"Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты, направленные в том числе и на развитие агломераций", - пояснил замруководителя ФАС Виталий Королев. По его словам, документ сохраняет инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги. "Важно, чтобы инвестор, который вкладывает значительные средства в ЖКХ, например в создание новых объектов в сфере водоснабжения или в их серьезную реконструкцию, был уверен, что есть гарантия возврата инвестиций и что через несколько лет ничего не поменяется. Если возврат происходит в течение 10-15 и более лет, то, конечно же, ему необходимы гарантии", - пояснял ранее Королев.
Определение предельных индексов на несколько лет вперед допускается только при наличии обоснования необходимости инвестиционных мероприятий. Регионы также обязаны ежегодно отчитываться о реализации инвестпроектов, при их неисполнении долгосрочные индексы будут отменяться, пояснили в ФАС.
Во всем мире ЖКХ является инвестиционно привлекательной сферой из-за гарантии стабильного спроса, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Однако в России государственно-частное партнерство в этой сфере не развивается из-за короткого горизонта тарифного планирования. Тарифная формула "инфляция минус" и контроль за фактическим исполнением обязательств позволят избежать увеличения финансовой нагрузки на население, подчеркивает он.
Концепция долгосрочного тарифного регулирования будет распространяться также на сферу обращения с отходами, связь и железнодорожный транспорт, сообщил на открытии Всероссийской тарифной конференции руководитель ФАС Максим Шаскольский.