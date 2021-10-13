Рост квартплаты определят на несколько лет вперед

Правительство утвердило механизм долгосрочного тарифного регулирования. Это позволит увеличить инвестиции в сферу ЖКХ и повысить качество коммунальных услуг.

Сейчас предельные индексы подорожания коммунальных услуг определяются только на следующий год. По новым правилам регионы после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) смогут устанавливать их на несколько лет вперед. Это гарантирует инвесторам возврат вложений в модернизацию ЖКХ. ФАС рассчитывает, что совместно с комплексом других мероприятий это позволит к 2030 году увеличить инвестиции в ЖКХ до 1 трлн рублей. Кроме того, это улучшит качество услуг.

"Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты, направленные в том числе и на развитие агломераций", - пояснил замруководителя ФАС Виталий Королев. По его словам, документ сохраняет инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги. "Важно, чтобы инвестор, который вкладывает значительные средства в ЖКХ, например в создание новых объектов в сфере водоснабжения или в их серьезную реконструкцию, был уверен, что есть гарантия возврата инвестиций и что через несколько лет ничего не поменяется. Если возврат происходит в течение 10-15 и более лет, то, конечно же, ему необходимы гарантии", - пояснял ранее Королев.

Определение предельных индексов на несколько лет вперед допускается только при наличии обоснования необходимости инвестиционных мероприятий. Регионы также обязаны ежегодно отчитываться о реализации инвестпроектов, при их неисполнении долгосрочные индексы будут отменяться, пояснили в ФАС.

Во всем мире ЖКХ является инвестиционно привлекательной сферой из-за гарантии стабильного спроса, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Однако в России государственно-частное партнерство в этой сфере не развивается из-за короткого горизонта тарифного планирования. Тарифная формула "инфляция минус" и контроль за фактическим исполнением обязательств позволят избежать увеличения финансовой нагрузки на население, подчеркивает он.

Долгосрочные тарифы отменят, если инвестор не выполнил свои обязательства

Концепция долгосрочного тарифного регулирования будет распространяться также на сферу обращения с отходами, связь и железнодорожный транспорт, сообщил на открытии Всероссийской тарифной конференции руководитель ФАС Максим Шаскольский.