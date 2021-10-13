В мире
13.10.2021 15:32
Текст: Наталья Тышкевич ( sab@sb.by)

Что представили дизайнеры из РФ на выставке BelTexIndustry-2021 в Минске

Ярких красок октябрю добавила проходившая в Минске 45-я Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry-2021. Посетители, оказавшись на высокой волне эмоций, забыли на время о всех ковидных волнах. Дизайнеры, конструкторы, модельеры из Беларуси, России, Турции представили не одну тысячу новых моделей, тканей и фурнитуры.
Посетители были просто очарованы вечерними образами российской арт-коллекции "Птица жар". Фото: Виталий Пивоварчик Посетители были просто очарованы вечерними образами российской арт-коллекции "Птица жар". Фото: Виталий Пивоварчик
Посетители были просто очарованы вечерними образами российской арт-коллекции "Птица жар".
Фото: Виталий Пивоварчик

На правах хозяев широкую экспозицию развернули предприятия концерна "Беллегпром", на долю которых приходится половина общего объема товаров легкой промышленности Беларуси. Трикотаж, белье, льняные изделия и кожаная обувь - эти белорусские товары всегда на пике популярности. Продемонстрировав лучшее из того, что создали, белорусы подтвердили, что способны составить достойную конкуренцию самым сильным игрокам на мировом рынке моды.

Фото: Виталий Пивоварчик
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Одно из крупнейших предприятий легпрома ОАО "Купалинка", которая ранее специализировалась на бельевом трикотаже, переходит на текстиль. Сегодня дизайнеры предприятия предлагают целый look - законченный стильный образ. Например, к трикотажной майке предлагается гармонирующий по цвету с ее принтом льняной костюм. К Новому году подготовлены Family look - наряды для всей семьи. Стремясь идти в ногу со временем, дизайнеры разработали одежду с QR-кодом, и это не просто рисунок. Если навести на такой код, нанесенный на пижаму, экран смартфона, то зазвучит колыбельная. А если на молодежную футболку - появится стихотворение Якуба Коласа.

Модельеры ЗАО "Калинка", продукция которого ориентирована на женщин среднего возраста, стараются омолодить покупателей, внося в образ нотки экстравагантности. Взять хотя бы экокожу: из нее шьют и классические брюки, и брюки-кюлоты. К услугам модниц - костюмы из различных тканей и разного покроя, яркая и разнообразная фурнитура и тесьмы. Цветовая же гамма больше приглушенная - охра, коричневый, синий...

Заведующая фирменной торговой сетью ОАО "Центр моды" Татьяна Иванченко также акцентирует внимание на экокоже:

- Это новое направление моды. По-прежнему востребованы лен и шерсть. В любом крое обязательно есть элемент нарядности, будь то погончик или волан. Продукция же самая разнообразная - костюмы (двубортные снова в моде!), платья, блузки, рубашки, стильные брюки кюлоты и палаццо. На пике популярности и платки.

Необычную линейку трикотажных свитеров, кардиганов, джемперов, уютных платьев представило ОАО "Полесье". Уникальность этих изделий в том, что они не сшиты, а связаны... роботом. К ним не прикасались ни закройщик, ни швея. Машина согласно программе сама создает нужную вещь.

Одежда на выставке была представлена самая разнообразная - платья, блузки, рубашки, на пике популярности и платки. Фото: Александр Кулевский

Никого не оставили равнодушными и гостевые арт-коллекции от российских дизайнеров Елены Афанасовской, Татьяны Меркуловой и Ольги Покатиловой. Модели здесь - 50 плюс. Каждая выходила на подиум в трех образах: стилизованные дизайнерские костюмы "Русь", вечерние образы "Птица жар" и дефиле в дизайнерских шляпках.

Представили свои коллекции также призеры республиканского конкурса "Мельница моды", Театр моды Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики. А модели Национальной школы красоты демонстрировали меховые изделия от ОАО "Центр моды".

Сюрприз гостям выставки подготовили и финалисты XII национального конкурса красоты "Мисс Беларусь". Они вышли на подиум с домашними питомцами - собаками и кошками, взятыми из приюта для бездомных животных "Фауна города". Так, Дарья Гончаревич ("Мисс Беларусь-2021") хотела обратить внимание на тех, кто не умеет говорить, но нуждается в помощи. Костюмы же для хвостатых моделей полностью повторяли образы девушек и были сшиты компанией Elema. Предприятие совсем недавно стало шить одежду и для братьев наших меньших. Уже в ноябре Дарья будет представлять Беларусь на конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико. И проект, с которым она туда едет, связан с защитой диких животных.

Российские арт-коллекции "50 плюс" предстали в трех образах: костюмы "Русь", вечерние образы "Птица жар" и дефиле в дизайнерских шляпках

Ноу-хау этого выставочного года стал специальный проект "Королева преображения". Из числа гостей выбрали несколько девушек, а стилисты и визажисты Национальной школы красоты подготовили для них пару образов от белорусских брендов. Не скучали и представители деловой модной элиты. Для них организовали форум с участием авторитетных спикеров и экспертов индустрии.

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