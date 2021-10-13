Что представили дизайнеры из РФ на выставке BelTexIndustry-2021 в Минске

Ярких красок октябрю добавила проходившая в Минске 45-я Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry-2021. Посетители, оказавшись на высокой волне эмоций, забыли на время о всех ковидных волнах. Дизайнеры, конструкторы, модельеры из Беларуси, России, Турции представили не одну тысячу новых моделей, тканей и фурнитуры.

На правах хозяев широкую экспозицию развернули предприятия концерна "Беллегпром", на долю которых приходится половина общего объема товаров легкой промышленности Беларуси. Трикотаж, белье, льняные изделия и кожаная обувь - эти белорусские товары всегда на пике популярности. Продемонстрировав лучшее из того, что создали, белорусы подтвердили, что способны составить достойную конкуренцию самым сильным игрокам на мировом рынке моды.

Одно из крупнейших предприятий легпрома ОАО "Купалинка", которая ранее специализировалась на бельевом трикотаже, переходит на текстиль. Сегодня дизайнеры предприятия предлагают целый look - законченный стильный образ. Например, к трикотажной майке предлагается гармонирующий по цвету с ее принтом льняной костюм. К Новому году подготовлены Family look - наряды для всей семьи. Стремясь идти в ногу со временем, дизайнеры разработали одежду с QR-кодом, и это не просто рисунок. Если навести на такой код, нанесенный на пижаму, экран смартфона, то зазвучит колыбельная. А если на молодежную футболку - появится стихотворение Якуба Коласа.

Модельеры ЗАО "Калинка", продукция которого ориентирована на женщин среднего возраста, стараются омолодить покупателей, внося в образ нотки экстравагантности. Взять хотя бы экокожу: из нее шьют и классические брюки, и брюки-кюлоты. К услугам модниц - костюмы из различных тканей и разного покроя, яркая и разнообразная фурнитура и тесьмы. Цветовая же гамма больше приглушенная - охра, коричневый, синий...

Заведующая фирменной торговой сетью ОАО "Центр моды" Татьяна Иванченко также акцентирует внимание на экокоже:

- Это новое направление моды. По-прежнему востребованы лен и шерсть. В любом крое обязательно есть элемент нарядности, будь то погончик или волан. Продукция же самая разнообразная - костюмы (двубортные снова в моде!), платья, блузки, рубашки, стильные брюки кюлоты и палаццо. На пике популярности и платки.

Необычную линейку трикотажных свитеров, кардиганов, джемперов, уютных платьев представило ОАО "Полесье". Уникальность этих изделий в том, что они не сшиты, а связаны... роботом. К ним не прикасались ни закройщик, ни швея. Машина согласно программе сама создает нужную вещь.

Одежда на выставке была представлена самая разнообразная - платья, блузки, рубашки, на пике популярности и платки. Фото: Александр Кулевский

Никого не оставили равнодушными и гостевые арт-коллекции от российских дизайнеров Елены Афанасовской, Татьяны Меркуловой и Ольги Покатиловой. Модели здесь - 50 плюс. Каждая выходила на подиум в трех образах: стилизованные дизайнерские костюмы "Русь", вечерние образы "Птица жар" и дефиле в дизайнерских шляпках.

Представили свои коллекции также призеры республиканского конкурса "Мельница моды", Театр моды Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики. А модели Национальной школы красоты демонстрировали меховые изделия от ОАО "Центр моды".

Сюрприз гостям выставки подготовили и финалисты XII национального конкурса красоты "Мисс Беларусь". Они вышли на подиум с домашними питомцами - собаками и кошками, взятыми из приюта для бездомных животных "Фауна города". Так, Дарья Гончаревич ("Мисс Беларусь-2021") хотела обратить внимание на тех, кто не умеет говорить, но нуждается в помощи. Костюмы же для хвостатых моделей полностью повторяли образы девушек и были сшиты компанией Elema. Предприятие совсем недавно стало шить одежду и для братьев наших меньших. Уже в ноябре Дарья будет представлять Беларусь на конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико. И проект, с которым она туда едет, связан с защитой диких животных.

Российские арт-коллекции "50 плюс" предстали в трех образах: костюмы "Русь", вечерние образы "Птица жар" и дефиле в дизайнерских шляпках

Ноу-хау этого выставочного года стал специальный проект "Королева преображения". Из числа гостей выбрали несколько девушек, а стилисты и визажисты Национальной школы красоты подготовили для них пару образов от белорусских брендов. Не скучали и представители деловой модной элиты. Для них организовали форум с участием авторитетных спикеров и экспертов индустрии.