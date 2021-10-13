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13.10.2021 12:00
Рубрика: Культура

Саша Барон Коэн - гений или провокатор: неожиданные факты о юбиляре

Текст: Мария Шепталова
Имя этого английского актера, комика, провокатора, тролля, пранкера знают во всем мире. Вы могли не видеть ни одного его шоу и не смотреть ни одного его фильма, но его имя - Саша Барон Коэн вам точно знакомо. Хотя бы потому, что он не раз ловко дурачил весь мир, надевая на себя личины то казахского репортера Бората Сагдиева, то австрийского гомосексуала и ведущего программ мод Бруно Гехардом, то диктатора африканской страны Вадии Аладина. Только ему позволено прийти на вручение "Оскара" в костюме одного из своих персонажей и высыпать на красную ковровую дорожку "прах Ким Чен Ира". Ему даже простили то, что он потроллил самого Дональда Трампа. А между тем он востребованный актер и ведущий, сделавший много отличных шоу и снявшийся в более чем 30 фильмах. Он много раз номинировался на всевозможные кино- и телевизионные премии и может похвастаться весьма внушительной коллекцией наград. Есть среди них и "Золотой глобус", и BAFTA TV, и Премия гильдии киноактеров США, и даже MTV Movie & TV Awards. Сегодня ему исполнилось 50.

Так кто же он, Саша Барон Коэн, - гений или фрик, талантливейший мастер перевоплощений или беспринципный провокатор? Вот лишь несколько любопытных фактов о человеке, построившем карьеру на том, чтобы разводить людей, сохраняя при этом невозмутимое лицо.

Саша Барон Коэн с отличием окончил Кембриджский университет

Саша барон Коэн родился 13 октября 1971 года в Лондоне. Его отец Джеральд барон Коэн - настоящий англичанин, родом из Уэльса, мать Даниела родилась в Израиле. В этой семье было принято хорошо и много учиться, будущий артист с отличием окончил колледж Христа в Кембридже.

Здесь же в Кембридже он увлекся театром. В рамках любительского драматического клуба Кембриджского университета Барон Коэн играл в таких пьесах, как "Скрипач на крыше", "Сирано де Бержерак", а также в еврейском театре Хабоним Дрор. Наш герой - не единственный талант в семье. Его брат Эрран - известный композитор и трубач. А его кузен Симон стал профессором Кембриджского университета.

Он отказался от карьеры модели ради дешевого шоу на ТВ

После окончания Колледжа Христа в Кембридже Саша Барон Коэн некоторое время работал моделью. Но потом оставил этот прибыльный бизнес, променяв его на роль ведущего в низкооплачиваемых региональных телешоу, которые заполонили телевизионные экраны в начале 1990-х годов.

Фото: www.beatles.ru
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Однако ничто не пропало даром, опыт работы моделью впоследствии очень пригодился для создания образа стильного Бруно, который проникал на Недели моды в Милане, Мадриде и Париже.

Саша Барон Коэн снимался в рекламе картофеля фри

Прежде чем получить свой "золотой билет", открывший ему дверь в мир славы и больших денег, Саша Барон Коэн был вынужден соглашаться на любую работу, лишь бы подзаработать немного денег. В рекламе картофеля фри от McCain's актеру досталась роль шеф-повара. Его общее экранное время составило буквально наносекуды.

Саша Барон Коэн обязан своим успехом самому известному французскому клоуну

Поняв, чего он хочет в жизни, Саша Барон Коэн выбрал себе лучшего учителя - легендарного Филиппа Голье, одного из лучших клоунов в мире. Голье известен своей жесткой невозмутимостью, вьющимися волосами и абсолютно несентиментальным способом общения. Но может только так, жестко и без сантиментов, и можно вырастить настоящего клоуна.

Фото: Предоставлено UPI
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Всю правду о себе уже успевший прославиться Коэн узнал, когда приехал поздравить учителя с 20-летием школы и выступить на мастер-классах. И получил главный комплимент в своей жизни. "Он был таким скучным, - заявил Голье о своем бывшем ученике. - Но быть скучным - это нормально. Иногда тебе приходится быть скучным, прежде чем ты сможешь открыть для себя что-то новое".

ФБР завело досье на Бората

Саша Барон Коэн, часто играющий на грани фола, привык к тому, что полиция проверяла его и его команду во время съемок. Но какого же было его удивление, когда на съемках фильма о Борате на пороге появилось ФБР. "ФБР некоторое время следило за нами, - рассказывал потом в интервью NPR Барон Коэн. - У них было так много жалоб на то, что мужчина с Ближнего Востока... ехал по Америке в фургоне с мороженым".

Саша Барон Коэн - это тоже образ, мало кто знает, какой он настоящий

Саша Барон Коэн всегда был очень закрытым человеком, даже скрытным. Он всегда умело скрывается за своими яркими и эпатирующими персонажами, пряча от посторонних свою реальную жизнь. Вы никогда не увидите настоящего Барона Коэна на красной ковровой дорожке, потому что это всегда будет один из его персонажей. Также вы почти не найдете его интервью, которое он бы давал без костюма. Он сделал своих персонажей знаменитыми и заставил их вести "нормальную" жизнь на глазах у всех. Это у них слава и звездная болезнь. А сам Барон Коэн виртуозно ускользнул.

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