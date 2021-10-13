Сергей Шойгу вручил награды победителям фестиваля "Армия России"

В среду, 13 октября министр обороны Сергей Шойгу вручил награды победителям 8-го Всеармейского фестиваля "Армия России - 2021". Лучших из лучших в Вооруженных силах определяли в девяти различных номинациях.

Первым на сцену поднялся капитан 3 ранга Андрей Яковлев. "Указом президента страны Андрею вручается орден Мужества. Прошу огласить указ, прежде чем мы вручим главный приз сегодняшнего фестиваля", - объявил Шойгу.

За что же Яковлев удостоился столь высокой награды? Осенью прошлого года его подрывная водолазная команда очищала Севастопольскую бухту от не разорвавшихся во время Великой Отечественной войны авиационных мин. Группа работала профессионально и обезвредила более сотни тонн боеприпасов.

Однако 4 сентября возникла нештатная ситуация. Плавучая секция причала, доверху набитая опасным грузом, внезапно стала крениться на правый борт. Была реальная угроза того, что сдвинутые с места снаряды взорвутся. Времени на принятие решения почти не оставалось. Тем не менее, Яковлеву его хватило. Он провел необходимые расчеты и подготовил подрывные заряды. Затем установил их в полузатопленном трюме и активировал взрыватели.

Точный расчет, быстрая и грамотная установка зажигательных трубок сделали свое дело. Ударная волна и разлет осколков ушли вглубь моря, что помогло избежать жертв и разрушений. Указом президента РФ от 10 сентября 2021 года капитан 3 ранга Яковлев за этот подвиг был награжден орденом Мужества. Кстати, памятный знак армейского фестиваля с краткой надписью "Лучший" офицер получил как раз за победу в номинации "Мужество и честь".

На фестивале Сергей Шойгу напомнил его участникам и гостям, как возникла идея каждый год собираться и отмечать лучших из лучших. "У нас в течение года, конечно, есть очень много поводов поздравлять, чествовать наших коллег из разных военных профессий, - отметил министр. - Можно сказать много добрых слов о военнослужащих всех видов и родов войск, об их деятельности за рубежом, внутри России, в воздухе, и в море, под водой и под землей. То же самое касается трудовых подвигов".

Это, в частности, относится к огромному количеству медицинских учреждений, которые были построены для борьбы с коронавирусом, и которые, по словам Шойгу, "помогли нашей стране от Камчатки до Калининграда бороться с этим бедствием - я его так назову - каким является пандемия". И конечно, подчеркнул министр, это относится к подвигам ребят, которые сегодня во многих уголках не только нашей страны, но и мира несут свою ратную службу. Тут Шойгу не забыл сказать и о капитане 3 ранга Яковлеве. "Андрей относится именно к тем, кто занимается этим повседневно. И не просто занимается, но и передает свой опыт", - подчеркнул глава военного ведомства России

Справка "РГ"

Ежегодный Всеармейский фестиваль - конкурс "Армия России" проводится по инициативе Сергея Шойгу. В Минобороны РФ говорят, что его цель - повысить профессионализм и боевой дух в Вооруженных силах, а также содействовать развитию там лучших воинских традиций.

Победителей фестиваля определяют в девяти номинациях. Это - "Прорыв в будущее" (лучший инновационный проект в интересах Вооруженных сил), "Тариф и порядок" (лучший специалист или учреждение в системе эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны), "Морской волк" (лучший командир корабля), "Крылатая пехота" (лучший командир подразделения ВДВ), "Мужество и честь" (за героический поступок), "Ядерный арсенал" (лучший расчет технического обслуживания), "Страж порядка" (лучший военный комендант), "Воздушный ас" (лучший летный экипаж) и "Центр управления" (лучшая дежурная смена Национального центра управления обороной РФ).