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Рубрика: Власть

Сергей Шойгу вручил награды победителям фестиваля "Армия России"

Текст: Юрий Гаврилов
В среду, 13 октября министр обороны Сергей Шойгу вручил награды победителям 8-го Всеармейского фестиваля "Армия России - 2021". Лучших из лучших в Вооруженных силах определяли в девяти различных номинациях.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Первым на сцену поднялся капитан 3 ранга Андрей Яковлев. "Указом президента страны Андрею вручается орден Мужества. Прошу огласить указ, прежде чем мы вручим главный приз сегодняшнего фестиваля", - объявил Шойгу.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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За что же Яковлев удостоился столь высокой награды? Осенью прошлого года его подрывная водолазная команда очищала Севастопольскую бухту от не разорвавшихся во время Великой Отечественной войны авиационных мин. Группа работала профессионально и обезвредила более сотни тонн боеприпасов.

Однако 4 сентября возникла нештатная ситуация. Плавучая секция причала, доверху набитая опасным грузом, внезапно стала крениться на правый борт. Была реальная угроза того, что сдвинутые с места снаряды взорвутся. Времени на принятие решения почти не оставалось. Тем не менее, Яковлеву его хватило. Он провел необходимые расчеты и подготовил подрывные заряды. Затем установил их в полузатопленном трюме и активировал взрыватели.

Точный расчет, быстрая и грамотная установка зажигательных трубок сделали свое дело. Ударная волна и разлет осколков ушли вглубь моря, что помогло избежать жертв и разрушений. Указом президента РФ от 10 сентября 2021 года капитан 3 ранга Яковлев за этот подвиг был награжден орденом Мужества. Кстати, памятный знак армейского фестиваля с краткой надписью "Лучший" офицер получил как раз за победу в номинации "Мужество и честь".

На фестивале Сергей Шойгу напомнил его участникам и гостям, как возникла идея каждый год собираться и отмечать лучших из лучших. "У нас в течение года, конечно, есть очень много поводов поздравлять, чествовать наших коллег из разных военных профессий, - отметил министр. - Можно сказать много добрых слов о военнослужащих всех видов и родов войск, об их деятельности за рубежом, внутри России, в воздухе, и в море, под водой и под землей. То же самое касается трудовых подвигов".

Фото: АО "Адмиралтейские верфи"
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Это, в частности, относится к огромному количеству медицинских учреждений, которые были построены для борьбы с коронавирусом, и которые, по словам Шойгу, "помогли нашей стране от Камчатки до Калининграда бороться с этим бедствием - я его так назову - каким является пандемия". И конечно, подчеркнул министр, это относится к подвигам ребят, которые сегодня во многих уголках не только нашей страны, но и мира несут свою ратную службу. Тут Шойгу не забыл сказать и о капитане 3 ранга Яковлеве. "Андрей относится именно к тем, кто занимается этим повседневно. И не просто занимается, но и передает свой опыт", - подчеркнул глава военного ведомства России

Справка "РГ"

Ежегодный Всеармейский фестиваль - конкурс "Армия России" проводится по инициативе Сергея Шойгу. В Минобороны РФ говорят, что его цель - повысить профессионализм и боевой дух в Вооруженных силах, а также содействовать развитию там лучших воинских традиций.

Победителей фестиваля определяют в девяти номинациях. Это - "Прорыв в будущее" (лучший инновационный проект в интересах Вооруженных сил), "Тариф и порядок" (лучший специалист или учреждение в системе эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны), "Морской волк" (лучший командир корабля), "Крылатая пехота" (лучший командир подразделения ВДВ), "Мужество и честь" (за героический поступок), "Ядерный арсенал" (лучший расчет технического обслуживания), "Страж порядка" (лучший военный комендант), "Воздушный ас" (лучший летный экипаж) и "Центр управления" (лучшая дежурная смена Национального центра управления обороной РФ).

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