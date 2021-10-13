Си Цзиньпин призвал все страны создать общее будущее для жизни на Земле

Си Цзиньпин призвал международное сообщество укреплять сотрудничество, действовать в унисон и объединять усилия в деле создания сообщества для жизни на Земле. Он также призвал к достижению "двойного выигрыша" как в области экономического роста, так и в сфере защиты окружающей среды.

Си Цзиньпин отметил, что "зеленые горы и изумрудные воды" - бесценное сокровище. Благоприятная окружающая среда - это не только дар природы, но и достояние, от которого зависит, насколько эффективно будет развиваться экономика и общество. Пришло время ускорить переход к парадигме "зеленого" развития, добиться "двойного выигрыша" в сфере экономики и экологии во имя сбалансированного гармоничного развития экономики и окружающей среды на Земле.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все страны мира объединить усилия и начать новый поход на пути к высококачественному развитию человечества. Во-первых, выстраивать добрые отношения человека и природы под знаменем экологической цивилизации. Во-вторых, необходимо придать импульс глобальному устойчивому развитию за счет "зеленой трансформации". В-третьих, необходимо поставить во главу угла благосостояние народа, содействовать общественной справедливости и равенству. В-четвертых, необходимо на основе международного права отстаивать справедливую и рациональную систему глобального управления.

Си Цзиньпин заявил, что Китай первым выделит 1,5 миллиарда юаней (около 233 миллионов долларов США) в целях создания Куньминского фонда сохранения биоразнообразия для поддержки развивающихся стран в деле охраны биоразнообразия.

Экологическая цивилизация - это историческая тенденция развития человеческой цивилизации. В заключении он призвал все страны мира объединиться вокруг концепции экологической цивилизации, взять на себя ответственность за судьбу будущих поколений, создать общее будущее для жизни на Земле и построить чистый и прекрасный мир!