Синьцзянь станет важной точкой развития "Шелкового пути"

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая в ближайшее время должен стать важной точкой в укреплении инициативы "Один пояс, один путь". Этому, в частности, способствует ускоренное развитие инфраструктуры, а также сухопутных пограничных пунктов и речных портов. Важным аспектом на этом направлении является укрепление торговых и транспортных связей региона с Россией. Заметно возрастающая роль Синьцзяна в качестве связующего звена евроазиатских торговых путей, положительным образом сказывается и на росте благосостояния проживающего в СУАР населения. Эта тема, а также вопросы культурного, религиозного и социального развития региона были обсуждены в ходе состоявшейся по инициативе китайской стороны видеоконференции "Синьцзян - прекрасное место".

Становлению региона в качестве одного из важнейших звеньев торговой транспортной сети Евразии, а также значимого участника внутреннего рынка Китая, способствовало заметное улучшение социально-экономических показателей. "По итогам 2020 года все население СУАР выведено из-за черты бедности. Китайское правительство придерживается политики, нацеленной на равноправие национальностей и укрепление их сплоченности. В Китае уважаются и защищаются автономия национальных меньшинств, свобода и право использовать свои национальные языки и письменность, свобода вероисповедания, традиционной культуры и обычаев", - заявил в ходе своего выступления посол Китая в России Чжан Ханьхуэ.

Он отметил, что демографическая политика в СУАР является более свободной, нежели в остальных регионах КНР. "Среднегодовой прирост населения Синьцзяна превосходит средний уровень страны на 1,15%", - подчеркнул глава китайской дипмиссии. Чжан Ханьхуэ обратил внимание, что нынешнее состояние региона и его дальнейшие перспективы напрямую зависят от усилий властей по противодействию и купированию очагов терроризма и экстремизма. За последние четыре года, заявил дипломат, в СУАР не зафиксировано ни одного теракта.

"При поддержке центрального правительства СУАР принял ряд эффективных мер. В том числе о создании центров профессионального и экономического образования, что максимально ликвидировало питательную среду для терроризма и экстремизма. Сегодняшний Синьцзян стал красивым домом, где воцарились экономическое процветание, культурная инклюзивность и социальная гармония", - заявил посол КНР.

Вместе с тем, как отметил Чжан Ханьхуэ, в последние годы "некоторые зарубежные силы", преследуя политические цели, совершенно безумно искажают факты и очерняют Синьцзян и китайское правительство, вбрасывая информацию о "принудительном труде и стерилизации" населения региона. Ответом на это, подчеркнул дипломат, стали итоги завершившейся 48-й сессии Совета ООН по правам человека, где почти 100 стран, в том числе и Россия, выступили с совместными заявлениями в поддержку справедливой позиции Китая в вопросе Синьцзяна. В завершении своего выступления глава китайской дипмиссии заявил, что по мере нормализации ситуации с пандемией коронавируса, посольство Китая готово будет организовать поездку в регион для российских журналистов и представителей научного сообщества.

"Все эти заявления, которые делают Соединенные Штаты Америки и некоторые западные страны, абсолютно не соответствуют реальной ситуации в Китае. Мы посещали и мечети, которых в КНР достаточно много, более 35 тысяч и 25 тысяч только в Синьцзяне. Мы посещали школы, где проходят учебу и уйгурские дети и китайские дети. А якобы так называемые лагеря перевоспитания на самом деле на практике являются обычными профессионально-техническими училищами, где уйгуры получают профессиональную подготовку", - заявил со своей стороны Андрей Островский, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая. В этих учебных заведениях, отметил Островский, обучаются самым разным профессиям, которые крайне востребованы в регионе и в стране, от киберпереводчиков, каллиграфов и учителей до портных, мастеров художественной вышивки и рабочих ткацких фабрик.

Он также подчеркнул, что экономика Синьцзяна развивается довольно быстрыми темпами, а район уже является ключевой точкой экономического пояса "Шелкового пути". В СУАР работает зона свободной торговли, и именно через этот регион проходят важные железнодорожные пути, связывающие Пекин, Шанхай, Урумчи и Москву. "Именно Синьцзян в будущем станет крупным транзитным центром поставок товаров и грузов из Китая в Европу и азиатские страны", - заключил Островский.

Исполняющий обязанности председателя правительства СУАР Ли Сюэдзюнь особо отметил значимость связей региона с Россией, которая на протяжении многих лет занимает третье место среди стран во внешней торговле Синьцзяна. "Синьцзян граничит с Россией. Наши торгово-экономические и культурные связи уходят корнями в прошлое. Исторически сложилось так, что в Синьцзяне был создан китайско-российский порт. Река Иртыш стала свидетелем процветающего речного сообщения между нами. Сегодня стратегическое сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза еще больше углубляет сотрудничество между Синьцзяном и Россией", - отметил Ли Сюэдзюнь. Между СУАР и различными городами и субъектами РФ созданы платформы для взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям - высокие технологии, сельское хозяйство, текстильная промышленность и логистика.