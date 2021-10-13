СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе

СК сегодня сделал заявление о том, что 13 октября военнослужащие украинских вооруженных формирований произвели обстрел средней школы № 4 имени Романа Салькова в городе Золотое-5. Благодаря тому, что сейчас каникулы, дети не пострадали, но здание повреждено.

- Как полагает следствие, обстреливая образовательное учреждение, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих в Донбассе и не участвующих в вооруженном конфликте, - подчеркнули в СК.

В ведомстве уверяют, что украинские военные нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

СК возбудил уголовное дело по статье "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".